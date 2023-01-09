Количество корпоративных дефолтов за 2022 год выросло в два раза

Количество корпоративных дефолтов за 2022 год выросло в два разаВ 2023 году в зоне риска будут представители сегмента высокодоходных облигаций
В 2022 г. дефолт на российском рынке облигаций допустили в два раза больше эмитентов, чем годом ранее, подсчитали аналитики «Эксперт РА» для «Ведомостей» на основе данных Cbonds. За минувший год 15 компаний не смогли исполнить обязательства по 31 выпуску облигаций, тогда как в 2021 г. показатели были 7 и 11 соответственно.
В основном дефолты допускают корпоративные заемщики с рейтингом ниже ruBB и без рейтинга, говорит младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Михаил Никонов. Это связано с тем, что в непростых макроэкономических условиях регионы, выпускающие муниципальные бонды, могут рассчитывать на поддержку правительства – получение опережающих дотаций или увеличение срока возврата казначейских бюджетных кредитов. Корпоративные заемщики с низким рейтингом на это претендовать не могут, соответственно, и риск дефолта для них выше, объясняет Никонов.