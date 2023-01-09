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Количество корпоративных дефолтов за 2022 год выросло в два раза

В 2023 году в зоне риска будут представители сегмента высокодоходных облигаций
Софья Шелудченко
Рынок корпоративного долга в этом году продолжит рост / Андрей Гордеев / Ведомости

В 2022 г. дефолт на российском рынке облигаций допустили в два раза больше эмитентов, чем годом ранее, подсчитали аналитики «Эксперт РА» для «Ведомостей» на основе данных Cbonds. За минувший год 15 компаний не смогли исполнить обязательства по 31 выпуску облигаций, тогда как в 2021 г. показатели были 7 и 11 соответственно.

В основном дефолты допускают корпоративные заемщики с рейтингом ниже ruBB и без рейтинга, говорит младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Михаил Никонов. Это связано с тем, что в непростых макроэкономических условиях регионы, выпускающие муниципальные бонды, могут рассчитывать на поддержку правительства – получение опережающих дотаций или увеличение срока возврата казначейских бюджетных кредитов. Корпоративные заемщики с низким рейтингом на это претендовать не могут, соответственно, и риск дефолта для них выше, объясняет Никонов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных