Количество корпоративных дефолтов за 2022 год выросло в два раза

В основном дефолты допускают корпоративные заемщики с рейтингом ниже ruBB и без рейтинга, говорит младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Михаил Никонов. Это связано с тем, что в непростых макроэкономических условиях регионы, выпускающие муниципальные бонды, могут рассчитывать на поддержку правительства – получение опережающих дотаций или увеличение срока возврата казначейских бюджетных кредитов. Корпоративные заемщики с низким рейтингом на это претендовать не могут, соответственно, и риск дефолта для них выше, объясняет Никонов.