Сильный старт рынка акций США будет краткосрочным

Начавшееся в новом году ралли американского рынка продолжилось и 9 января: к вечеру понедельника основной бенчмарк фондового рынка Америки S&P 500 рос на1,27%, технологический NASDAQ – на 2%, промышленный Dow Jones – на 0,77%. Индексы завершили первую неделю 2023 г. в плюсе благодаря сильному росту в пятницу из-за позитивной статистики на рынке труда. S&P 500 6 января вырос на 2,3% до 3895,08 пункта, Dow Jones – на 2,1% до 33630,61 пункта, а NASDAQ – на 2,6% до 10569,29 пункта. В результате за минувшую неделю S&P 500 прибавил 1,4%, Dow Jones – 1,5%, а NASDAQ – 1%.