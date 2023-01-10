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Сильный старт рынка акций США будет краткосрочным

Но для устойчивого восходящего тренда нужно избавиться от страха рецессии
Инга Сангалова
SPENCER PLATT / Getty Images via AFP

Начавшееся в новом году ралли американского рынка продолжилось и 9 января: к вечеру понедельника основной бенчмарк фондового рынка Америки S&P 500 рос на1,27%, технологический NASDAQ – на 2%, промышленный Dow Jones – на 0,77%. Индексы завершили первую неделю 2023 г. в плюсе благодаря сильному росту в пятницу из-за позитивной статистики на рынке труда. S&P 500 6 января вырос на 2,3% до 3895,08 пункта, Dow Jones – на 2,1% до 33630,61 пункта, а NASDAQ – на 2,6% до 10569,29 пункта. В результате за минувшую неделю S&P 500 прибавил 1,4%, Dow Jones – 1,5%, а NASDAQ – 1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных