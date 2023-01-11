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Золото к концу 2023 года может стоить $2000 за унцию

Поддержат рост котировок ожидания по процентным ставкам ФРС и состояние мировой экономики
Инга Сангалова
Michael Dalder / Reuters

С начала года стоимость золота растет третью сессию подряд. К вечеру 10 января она выросла на 2,8% до $1877,75 за унцию и стабилизировалась на восьмимесячном максимуме. Американская валюта, наоборот, медленно, но тем не менее слабеет. Индекс доллара США (DXY) с начала года потерял 0,18%. При этом индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в декабре упал до 49,6 пункта с ноябрьского уровня в 56,5. Это укрепляет веру инвесторов в то, что ФРС быстрее приступит к смягчению монетарной политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных