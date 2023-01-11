Золото к концу 2023 года может стоить $2000 за унцию

С начала года стоимость золота растет третью сессию подряд. К вечеру 10 января она выросла на 2,8% до $1877,75 за унцию и стабилизировалась на восьмимесячном максимуме. Американская валюта, наоборот, медленно, но тем не менее слабеет. Индекс доллара США (DXY) с начала года потерял 0,18%. При этом индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в декабре упал до 49,6 пункта с ноябрьского уровня в 56,5. Это укрепляет веру инвесторов в то, что ФРС быстрее приступит к смягчению монетарной политики.