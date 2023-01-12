Граждане в 2022 году купили рекордное количество золотых слитков

Граждане в 2022 году купили рекордное количество золотых слитковСтрах рецессии и отказ от доллара поддержит спрос и в наступившем году
Граждане в 2022 г. купили в банках рекордное количество физического золота. Пять из 13 системно значимых банков – Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), Московский кредитный банк (МКБ) и «Тинькофф банк» продали суммарно 57 т драгметалла, следует из ответов их представителей. Эта сумма уже превысила прогнозы Минфина: замминистра финансов Алексей Моисеев в декабре надеялся, что за год физлица купят около 40–50 т, тогда как в 2021 г. россияне приобрели 6 т драгметалла. (У Всемирного совета по золоту схожие данные: спрос граждан составил 5,3 т.)
Аналитик по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева говорит, что «Ведомостям» раскрыли свои данные все крупнейшие продавцы золотых слитков. Учитывая ажиотаж этого года, она предполагает, что совокупный объем всего проданного гражданам золота за 2022 г. может составить 64–67 т.