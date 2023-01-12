Граждане в 2022 году купили рекордное количество золотых слитков

Граждане в 2022 г. купили в банках рекордное количество физического золота. Пять из 13 системно значимых банков – Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), Московский кредитный банк (МКБ) и «Тинькофф банк» продали суммарно 57 т драгметалла, следует из ответов их представителей. Эта сумма уже превысила прогнозы Минфина: замминистра финансов Алексей Моисеев в декабре надеялся, что за год физлица купят около 40–50 т, тогда как в 2021 г. россияне приобрели 6 т драгметалла. (У Всемирного совета по золоту схожие данные: спрос граждан составил 5,3 т.)