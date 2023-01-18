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Сбербанк сможет заработать больше 1 трлн в 2023 году

Если банк сохранит динамику ежемесячной прибыли, то его акции могут восстановиться
Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк раскрыл в усеченном виде финансовый результат за 2022 г. по РСБУ – за декабрь банк заработал 126 млрд руб. (+40% год к году), что позволило достичь 300 млрд руб. чистой прибыли за весь год. Итоговый результат банка более чем в 4 раза меньше рекордного 2021 года, когда чистая прибыль достигла 1,24 трлн руб.

Банк не раскрыл значения достаточности капитала, но отметил, что с запасом выполняет нормативы, установленные его набсоветом в 2021 г., – это не менее 12,5% по показателю достаточности базового капитала. Финансовых результатов Сбербанк достиг без использования послаблений от ЦБ, которые тот дал банкам в 2022 г. для преодоления кризиса, – среди них фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных