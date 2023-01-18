Сбербанк сможет заработать больше 1 трлн в 2023 году

Банк не раскрыл значения достаточности капитала, но отметил, что с запасом выполняет нормативы, установленные его набсоветом в 2021 г., – это не менее 12,5% по показателю достаточности базового капитала. Финансовых результатов Сбербанк достиг без использования послаблений от ЦБ, которые тот дал банкам в 2022 г. для преодоления кризиса, – среди них фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и проч.