Крупные американские банки ждут мягкой рецессии в США

Крупные американские банки ждут мягкой рецессии в СШАЕсли спад в экономике будет, то не затяжной и менее болезненный
JPMorgan, Bank of America, Citigroup и другие крупнейшие банки открыли сезон отчетности за IV квартал в США. Наряду с финансовыми результатами они опубликовали экономические прогнозы. Главную угрозу для экономики США по-прежнему представляет инфляция, хотя всплеск потребительских цен прошлым летом до 40-летнего пика (9,1% год к году) сошел на нет. Годовая инфляция снижается шестой месяц подряд: в декабре она достигла самого низкого уровня более чем за год, опустившись с ноябрьских 7,1% до 6,5%.
Но до целевого уровня ФРС по инфляции в 2% еще далеко. И Федрезерв, который в борьбе за сдерживание инфляции семь раз повышал процентную ставку в 2022 г., продолжит этот курс и в 2023 г., писали ранее «Ведомости». Действия ФРС могут привести и к так называемой мягкой посадке – когда экономика замедляется настолько, что потребительские цены снижаются, но не впадает в рецессию.