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Крупные американские банки ждут мягкой рецессии в США

Если спад в экономике будет, то не затяжной и менее болезненный
Инга Сангалова
Комментируя финансовый отчет, генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон 13 января отметил, что все еще неизвестен окончательный эффект «встречных ветров» / Gabriella N. Baez / Reuters

JPMorgan, Bank of America, Citigroup и другие крупнейшие банки открыли сезон отчетности за IV квартал в США. Наряду с финансовыми результатами они опубликовали экономические прогнозы. Главную угрозу для экономики США по-прежнему представляет инфляция, хотя всплеск потребительских цен прошлым летом до 40-летнего пика (9,1% год к году) сошел на нет. Годовая инфляция снижается шестой месяц подряд: в декабре она достигла самого низкого уровня более чем за год, опустившись с ноябрьских 7,1% до 6,5%.

Но до целевого уровня ФРС по инфляции в 2% еще далеко. И Федрезерв, который в борьбе за сдерживание инфляции семь раз повышал процентную ставку в 2022 г., продолжит этот курс и в 2023 г., писали ранее «Ведомости». Действия ФРС могут привести и к так называемой мягкой посадке – когда экономика замедляется настолько, что потребительские цены снижаются, но не впадает в рецессию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных