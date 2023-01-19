Крупные американские банки ждут мягкой рецессии в США

Но до целевого уровня ФРС по инфляции в 2% еще далеко. И Федрезерв, который в борьбе за сдерживание инфляции семь раз повышал процентную ставку в 2022 г., продолжит этот курс и в 2023 г., писали ранее «Ведомости». Действия ФРС могут привести и к так называемой мягкой посадке – когда экономика замедляется настолько, что потребительские цены снижаются, но не впадает в рецессию.