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Ждать ли от рубля нового ослабления

Поддержка в виде конвертации валютной выручки экспортерами вскоре может себя исчерпать
Екатерина Литова Наталья Заруцкая
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина / Максим Стулов / Ведомости

В середине декабря 2022 г. российская валюта начала резко ослабевать, а объем торгов на валютном рынке в этом месяце впервые после февраля достиг 8,9 трлн руб., пишет Банк России в новом обзоре рисков финансовых рынков. Основной рост был в парах юань/рубль и доллар/юань, совокупная доля которых достигла 37% в декабре (в октябре – 31%). При этом объем торгов с парой доллар/юань в последний месяц года вырос в 2 раза относительно октября до 950 млрд руб. (11% объема торгов). Торги валютной парой доллар/рубль, наоборот, в декабре сократились до минимума с начала года и составили 40% всего объема торгов.

С 15 по 21 декабря курс рубля снизился относительно доллара и евро на 10,94 и 10,66% соответственно, а относительно юаня – на 9,97%. С первой рабочей недели января рубль начал постепенно укрепляться к доллару и евро. 29 декабря доллар стоил 72,2 руб. на закрытие торгов, а к концу дня 19 января он торговался по 68,8 руб. (-4,7%), евро подешевел на 2% до 74,6 руб. Юань пока к рублю не ослаб – относительно конца 2022 г. он торгуется на тех же уровнях (10,13 руб. по итогам 19 января).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных