Ждать ли от рубля нового ослабления

В середине декабря 2022 г. российская валюта начала резко ослабевать, а объем торгов на валютном рынке в этом месяце впервые после февраля достиг 8,9 трлн руб., пишет Банк России в новом обзоре рисков финансовых рынков. Основной рост был в парах юань/рубль и доллар/юань, совокупная доля которых достигла 37% в декабре (в октябре – 31%). При этом объем торгов с парой доллар/юань в последний месяц года вырос в 2 раза относительно октября до 950 млрд руб. (11% объема торгов). Торги валютной парой доллар/рубль, наоборот, в декабре сократились до минимума с начала года и составили 40% всего объема торгов.