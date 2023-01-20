Ждать ли от рубля нового ослабления

Ждать ли от рубля нового ослабленияПоддержка в виде конвертации валютной выручки экспортерами вскоре может себя исчерпать
В середине декабря 2022 г. российская валюта начала резко ослабевать, а объем торгов на валютном рынке в этом месяце впервые после февраля достиг 8,9 трлн руб., пишет Банк России в новом обзоре рисков финансовых рынков. Основной рост был в парах юань/рубль и доллар/юань, совокупная доля которых достигла 37% в декабре (в октябре – 31%). При этом объем торгов с парой доллар/юань в последний месяц года вырос в 2 раза относительно октября до 950 млрд руб. (11% объема торгов). Торги валютной парой доллар/рубль, наоборот, в декабре сократились до минимума с начала года и составили 40% всего объема торгов.
С 15 по 21 декабря курс рубля снизился относительно доллара и евро на 10,94 и 10,66% соответственно, а относительно юаня – на 9,97%. С первой рабочей недели января рубль начал постепенно укрепляться к доллару и евро. 29 декабря доллар стоил 72,2 руб. на закрытие торгов, а к концу дня 19 января он торговался по 68,8 руб. (-4,7%), евро подешевел на 2% до 74,6 руб. Юань пока к рублю не ослаб – относительно конца 2022 г. он торгуется на тех же уровнях (10,13 руб. по итогам 19 января).