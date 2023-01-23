На какие акции из Гонконга стоит делать ставку в 2023 году

Индекс Hang Seng растет за счет сокращения дисконта в оценке рынка по сравнению с историческими уровнями, говорит аналитик по международным рынкам акций «БКС мир инвестиций» Игорь Герасимов: мультипликатор P/E Hang Seng был ниже 8х в конце октября 2022 г. при среднем историческом значении за последние пять лет 10х – 10,5х. С ноября 2022 г. такой разрыв в оценке сошел на нет за счет открытия китайской экономики от коронавирусных ограничений, снижения опасений инвесторов насчет отношений между КНР и США из-за Тайваня, относительной стабилизации рынка недвижимости (он не начал восстанавливаться, но перестал усиленно падать), объясняет аналитик. Более полугода назад китайские власти запустили мощную программу стимулов и ее влияние на фондовые рынки уже проявляется, к тому же снизились и риски регулирования высокотехнологичной индустрии в Китае, добавляет управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий.