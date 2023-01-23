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На какие акции из Гонконга стоит делать ставку в 2023 году

В фаворитах у аналитиков Alibaba, а также акции технологических, энергетических и сырьевых компаний
Инга Сангалова
Эффект смены политики в отношении коронавируса даст мощный толчок для переоценки фондового рынка / Anthony WALLACE / AFP

Фондовый рынок Китая показал хороший старт в 2023 г.: индекс Гонконгской биржи Hang Seng вырос на 11,4%. Со своих пиковых значений февраля 2021 г. к концу октября 2022 г. бенчмарк упал почти на 53%, но с начала ноября начал расти и к концу года поднялся на 34,7%, продолжив рост и в 2023 г.

Индекс Hang Seng растет за счет сокращения дисконта в оценке рынка по сравнению с историческими уровнями, говорит аналитик по международным рынкам акций «БКС мир инвестиций» Игорь Герасимов: мультипликатор P/E Hang Seng был ниже 8х в конце октября 2022 г. при среднем историческом значении за последние пять лет 10х – 10,5х. С ноября 2022 г. такой разрыв в оценке сошел на нет за счет открытия китайской экономики от коронавирусных ограничений, снижения опасений инвесторов насчет отношений между КНР и США из-за Тайваня, относительной стабилизации рынка недвижимости (он не начал восстанавливаться, но перестал усиленно падать), объясняет аналитик. Более полугода назад китайские власти запустили мощную программу стимулов и ее влияние на фондовые рынки уже проявляется, к тому же снизились и риски регулирования высокотехнологичной индустрии в Китае, добавляет управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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