Какие перспективы у Netflix в 2023 году

Акции американской стриминг-платформы Netflix растут второй торговый день подряд после выхода 20 января отчетности за IV квартал и весь 2022 год: к вечеру понедельника бумаги дорожали на 4,7% ($358), а в пятницу взлетели на 8,5%, подтолкнув весь американский рынок к росту. Вслед за Netflix росли и бумаги его конкурентов – акции Disney и Warner Bros. Discovery прибавляли 4,4%, акции Paramount Global – 3,7%.