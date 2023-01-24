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Какие перспективы у Netflix в 2023 году

У компании есть драйверы роста, но акции уже переоценены, считают аналитики
Инга Сангалова
В 2023 г. менеджмент Netflix ожидает показателя FCF не менее $3 млрд, если не будет существенных колебаний форексного курса глобальных валют к доллару / Unsplash

Акции американской стриминг-платформы Netflix растут второй торговый день подряд после выхода 20 января отчетности за IV квартал и весь 2022 год: к вечеру понедельника бумаги дорожали на 4,7% ($358), а в пятницу взлетели на 8,5%, подтолкнув весь американский рынок к росту. Вслед за Netflix росли и бумаги его конкурентов – акции Disney и Warner Bros. Discovery прибавляли 4,4%, акции Paramount Global – 3,7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных