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Что будет с ценами на платину в 2023 году

Несмотря на дефицит металла, для акций «Норникеля» определяющим фактором останутся дивиденды
Инга Сангалова
Александр Манзюк / ТАСС

С начала года платина потеряла в цене 3%, но начиная с 19 января она растет четвертый день подряд и отыграла уже почти половину падения (1,35%). Цена на драгметалл возвращается к тренду IV квартала 2022 г., по результатам которого она показала самый существенный скачок за последние 14 лет (+24,4%).

Рост цены на платину в последнем квартале 2022 г. во многом произошел из-за Китая, который скупил рекордные запасы драгметалла с 2019 г. С начала года по 22 ноября страна приобрела 1,2 млн унций (1 унция равна 31 г) драгметалла. По данным Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC), в Китае в 2022 г. объем импорта платины значительно превысил спрос.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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