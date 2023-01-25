Что будет с ценами на платину в 2023 году

Что будет с ценами на платину в 2023 годуНесмотря на дефицит металла, для акций «Норникеля» определяющим фактором останутся дивиденды
С начала года платина потеряла в цене 3%, но начиная с 19 января она растет четвертый день подряд и отыграла уже почти половину падения (1,35%). Цена на драгметалл возвращается к тренду IV квартала 2022 г., по результатам которого она показала самый существенный скачок за последние 14 лет (+24,4%).
Рост цены на платину в последнем квартале 2022 г. во многом произошел из-за Китая, который скупил рекордные запасы драгметалла с 2019 г. С начала года по 22 ноября страна приобрела 1,2 млн унций (1 унция равна 31 г) драгметалла. По данным Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC), в Китае в 2022 г. объем импорта платины значительно превысил спрос.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам