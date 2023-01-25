Что будет с ценами на платину в 2023 году

С начала года платина потеряла в цене 3%, но начиная с 19 января она растет четвертый день подряд и отыграла уже почти половину падения (1,35%). Цена на драгметалл возвращается к тренду IV квартала 2022 г., по результатам которого она показала самый существенный скачок за последние 14 лет (+24,4%).