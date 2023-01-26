Какие перспективы у акций Polymetal

Российские инвесторы положительно отреагировали на новости. Акции компании на Мосбирже по итогам дня взлетели на 4,23% до 443 руб. На Лондонской бирже бумаги Polymetal упали на 20,12%, на бирже в Астане – на 2,6%. В 2022 г. бумаги оказались в числе лидеров падения российского фондового рынка, потеряв около 80% стоимости (индекс Мосбиржи за этот период просел на 44%) из-за большой доли иностранных инвесторов.