Какие перспективы у акций Polymetal

Какие перспективы у акций PolymetalРост стоимости золота, фокус на рынки Азии и смена прописки могут разогнать рост бумаги до 73%
Российский золотодобытчик Polymetal выполнил план 2022 г., увеличив производство на 2% по сравнению с 2021 г. до 1,7 млн унций в золотом эквиваленте, говорится в отчете компании. Компания также анонсировала планы о смене юрисдикции с о. Джерси.
Российские инвесторы положительно отреагировали на новости. Акции компании на Мосбирже по итогам дня взлетели на 4,23% до 443 руб. На Лондонской бирже бумаги Polymetal упали на 20,12%, на бирже в Астане – на 2,6%. В 2022 г. бумаги оказались в числе лидеров падения российского фондового рынка, потеряв около 80% стоимости (индекс Мосбиржи за этот период просел на 44%) из-за большой доли иностранных инвесторов.
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