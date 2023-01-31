«Русагро» отчиталось за 2022 год: чего инвесторам ждать от акций холдинга

Сельскохозяйственный холдинг «Русагро» опубликовал отчетность за IV квартал и весь 2022 год. Консолидированная выручка холдинга за последние три месяца прошлого года упала на 11% до 69,6 млрд руб. год к году. За весь год компания смогла увеличить оборот только на 6% до 258,6 млрд руб. Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков назвали результаты «невпечатляющими». Например, уровень оборота оказался ниже ожиданий аналитиков инвестиционного банка «Синара» на 3 п. п. Несмотря на скептическую оценку экспертов, инвесторы позитивно отреагировали на новости компании. Стоимость депозитарных расписок холдинга на Мосбирже в течение дня росла более чем на 3%. На закрытии торгов цена скорректировалась на 2,65% до 682,6 руб.