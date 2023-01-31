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«Русагро» отчиталось за 2022 год: чего инвесторам ждать от акций холдинга

Рост их стоимости зависит от конкурентов, экспортного регулирования и дивидендов
Михаил Кузнецов
Денис Абрамов / Ведомости

Сельскохозяйственный холдинг «Русагро» опубликовал отчетность за IV квартал и весь 2022 год. Консолидированная выручка холдинга за последние три месяца прошлого года упала на 11% до 69,6 млрд руб. год к году. За весь год компания смогла увеличить оборот только на 6% до 258,6 млрд руб. Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков назвали результаты «невпечатляющими». Например, уровень оборота оказался ниже ожиданий аналитиков инвестиционного банка «Синара» на 3 п. п. Несмотря на скептическую оценку экспертов, инвесторы позитивно отреагировали на новости компании. Стоимость депозитарных расписок холдинга на Мосбирже в течение дня росла более чем на 3%. На закрытии торгов цена скорректировалась на 2,65% до 682,6 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных