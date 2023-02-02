Что ждет акции российских производителей удобрений

За 2022 г. инвестиции в бумаги производителей удобрений оказались удачными, так как они восстанавливались быстрее рынка. Сейчас же ситуация несколько изменилась, отмечает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий, прежде всего из-за наличия более привлекательных акций, которые начали восстанавливаться позднее. Основной катализатор роста компаний – производителей удобрений – ослабление рубля, но от него выигрывают, к примеру, и металлурги, которые торгуются значительно дешевле, добавляет он. Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев выделяет еще один важный драйвер для бумаг производителей удобрений – рост цен на удобрения. Но в начале года цены корректируются под влиянием снижения цен на газ и восстановления предложения, отмечает Пучкарев, так что драйверов для сильного роста цен он не видит.