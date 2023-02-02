Газета
Инвестиции Эксклюзивно по подписке

Что ждет акции российских производителей удобрений

На стоимость будут влиять цены на газ в Европе и экспортные квоты Китая
Инга Сангалова
Денис Абрамов / Ведомости

За 2022 г. инвестиции в бумаги производителей удобрений оказались удачными, так как они восстанавливались быстрее рынка. Сейчас же ситуация несколько изменилась, отмечает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий, прежде всего из-за наличия более привлекательных акций, которые начали восстанавливаться позднее. Основной катализатор роста компаний – производителей удобрений – ослабление рубля, но от него выигрывают, к примеру, и металлурги, которые торгуются значительно дешевле, добавляет он. Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев выделяет еще один важный драйвер для бумаг производителей удобрений – рост цен на удобрения. Но в начале года цены корректируются под влиянием снижения цен на газ и восстановления предложения, отмечает Пучкарев, так что драйверов для сильного роста цен он не видит.

Что будет с ценами на удобрения

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных