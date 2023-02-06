Облигации Segezha сейчас привлекательнее ее акций

Облигации Segezha сейчас привлекательнее ее акцийБонды подходят для умеренно консервативной стратегии, а акции – для агрессивной
Лесопромышленный холдинг Segezha 3 февраля разместил облигации на 6 млрд руб. Срок обращения – 15 лет, оферта выставлена через два года и три месяца. Ставка первого купона (они квартальные) установлена на уровне 10,6% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 11,3% годовых.
Изначально компания планировала разместить не менее 4 млрд руб., но в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 6 млрд руб. Новый выпуск стал девятым из обращающихся на бирже: восемь из них – рублевые и один – в юанях. Суммарно с учетом юаневых облигаций в обращении находятся бумаги на 72,4 млрд руб.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам