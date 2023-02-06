Облигации Segezha сейчас привлекательнее ее акций

Изначально компания планировала разместить не менее 4 млрд руб., но в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 6 млрд руб. Новый выпуск стал девятым из обращающихся на бирже: восемь из них – рублевые и один – в юанях. Суммарно с учетом юаневых облигаций в обращении находятся бумаги на 72,4 млрд руб.