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Облигации Segezha сейчас привлекательнее ее акций

Бонды подходят для умеренно консервативной стратегии, а акции – для агрессивной
Инга Сангалова
Segezha-Group

Лесопромышленный холдинг Segezha 3 февраля разместил облигации на 6 млрд руб. Срок обращения – 15 лет, оферта выставлена через два года и три месяца. Ставка первого купона (они квартальные) установлена на уровне 10,6% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 11,3% годовых.

Изначально компания планировала разместить не менее 4 млрд руб., но в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 6 млрд руб. Новый выпуск стал девятым из обращающихся на бирже: восемь из них – рублевые и один – в юанях. Суммарно с учетом юаневых облигаций в обращении находятся бумаги на 72,4 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных