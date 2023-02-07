Какое будущее у бумаг сети «Мать и дитя»Оно зависит от дивидендов, новых клиник и роста рождаемости
Группа компаний «Мать и дитя» (MD Medical), управляющая сетью клиник и госпиталей, представила 6 февраля операционные и неаудированные финансовые результаты за IV квартал и весь 2022 год. Они соответствовали ожиданиям аналитиков на фоне снижения заболеваемости ковидом и общей демографической ситуации в России.
Депозитарные расписки группы «Мать и дитя» после выхода отчетности стали дешеветь и по итогам торговой сессии на Мосбирже потеряли 1% стоимости (472,5 руб.). За год бумаги MD Medical упали в цене на 38%. Их динамика сопоставима с индексом Мосбиржи, который потерял за 12 месяцев около 34,5%, но заметно хуже отраслевого индекса потребительского сектора, просевшего за этот период на 23%. С начала года расписки сети «Мать и дитя» восстанавливаются и подорожали почти на 12%.