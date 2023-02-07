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Какое будущее у бумаг сети «Мать и дитя»

Оно зависит от дивидендов, новых клиник и роста рождаемости
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

Группа компаний «Мать и дитя» (MD Medical), управляющая сетью клиник и госпиталей, представила 6 февраля операционные и неаудированные финансовые результаты за IV квартал и весь 2022 год. Они соответствовали ожиданиям аналитиков на фоне снижения заболеваемости ковидом и общей демографической ситуации в России.

Депозитарные расписки группы «Мать и дитя» после выхода отчетности стали дешеветь и по итогам торговой сессии на Мосбирже потеряли 1% стоимости (472,5 руб.). За год бумаги MD Medical упали в цене на 38%. Их динамика сопоставима с индексом Мосбиржи, который потерял за 12 месяцев около 34,5%, но заметно хуже отраслевого индекса потребительского сектора, просевшего за этот период на 23%. С начала года расписки сети «Мать и дитя» восстанавливаются и подорожали почти на 12%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных