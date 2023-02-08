Чат-боты помогут Alphabet и Baidu увеличить стоимость их акций

Чат-боты помогут Alphabet и Baidu увеличить стоимость их акцийНовые продукты потребуют серьезной доработки, прежде чем стать полноценными бизнес-линиями
Ажиотаж вокруг чат-ботов с искусственным интеллектом растет – 7 февраля китайский технологический гигант Baidu подтвердил планы представить своего чат-бота Ernie Bot в марте. О намерении запустить в ближайшие недели чат-бота Bard сообщил 6 февраля американский интернет-холдинг Alphabet.
Акциям Alphabet подняться в цене новость не помогла: бумаги упали на NASDAQ по итогам дня на 1,8%, тогда как сам индекс снизился на 0,9%. А вот у Baidu акции взлетели на 15,3% в Гонконге и подорожали уже более чем на 11% на NASDAQ. На «СПБ бирже» к вечеру вторника расписки Baidu подорожали на 13,3% до 157,80 гонконгского доллара (HKD).
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