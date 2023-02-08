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Чат-боты помогут Alphabet и Baidu увеличить стоимость их акций

Новые продукты потребуют серьезной доработки, прежде чем стать полноценными бизнес-линиями
Инга Сангалова Анна Устинова
Чат-боты как отдельный продукт еще достаточно далеки от чистой монетизации / Getty Images

Ажиотаж вокруг чат-ботов с искусственным интеллектом растет – 7 февраля китайский технологический гигант Baidu подтвердил планы представить своего чат-бота Ernie Bot в марте. О намерении запустить в ближайшие недели чат-бота Bard сообщил 6 февраля американский интернет-холдинг Alphabet.

Акциям Alphabet подняться в цене новость не помогла: бумаги упали на NASDAQ по итогам дня на 1,8%, тогда как сам индекс снизился на 0,9%. А вот у Baidu акции взлетели на 15,3% в Гонконге и подорожали уже более чем на 11% на NASDAQ. На «СПБ бирже» к вечеру вторника расписки Baidu подорожали на 13,3% до 157,80 гонконгского доллара (HKD).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных