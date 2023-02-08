Чат-боты помогут Alphabet и Baidu увеличить стоимость их акций

Акциям Alphabet подняться в цене новость не помогла: бумаги упали на NASDAQ по итогам дня на 1,8%, тогда как сам индекс снизился на 0,9%. А вот у Baidu акции взлетели на 15,3% в Гонконге и подорожали уже более чем на 11% на NASDAQ. На «СПБ бирже» к вечеру вторника расписки Baidu подорожали на 13,3% до 157,80 гонконгского доллара (HKD).