Чем опасна покупка акций «Красного Октября» и «Белона»

Акции «Белона» за торговый день подскочили в цене на 97,6% с торговыми объемами 4,38 млрд руб., тогда как обычно они составляют 5 млн руб. Акции еще четырех компаний подорожали за день на 40%, среди них Ашинский металлургический завод с торговым объемом более 2,17 млрд руб. (в январе было около 20 млн руб. в день), «Мостотрест» – почти 3 млрд руб. (в январе – от 3,5 млн до 206 млн руб.), обыкновенные акции «Красного Октября» – свыше 1,24 млрд руб. (в январе – от 2,5 млн до 825 млн руб.), бумаги ЧКПЗ – свыше 35,6 млн руб. (от 100 000 руб. до нескольких миллионов). МГТС прибавила за день 20% цены.