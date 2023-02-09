Газета
Инвестиции Эксклюзивно по подписке

Чем опасна покупка акций «Красного Октября» и «Белона»

Неопытным инвесторам лучше не участвовать во взрывном росте низколиквидных бумаг
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

С начала года на российском фондовом рынке на десятки процентов растут отдельные акции третьего эшелона без значимых новостей: 8 февраля среди таких бумаг оказались угледобытчик «Белон» (часть ММК), МГТС, ЧКПЗ, строительная компания «Мостотрест», Ашинский металлургический завод и шоколадная фабрика «Красный Октябрь». Во второй половине дня в связи с высокой волатильностью Мосбиржа выпустила официальное сообщение, в котором призвала инвесторов принимать взвешенные решения.

Акции «Белона» за торговый день подскочили в цене на 97,6% с торговыми объемами 4,38 млрд руб., тогда как обычно они составляют 5 млн руб. Акции еще четырех компаний подорожали за день на 40%, среди них Ашинский металлургический завод с торговым объемом более 2,17 млрд руб. (в январе было около 20 млн руб. в день), «Мостотрест» – почти 3 млрд руб. (в январе – от 3,5 млн до 206 млн руб.), обыкновенные акции «Красного Октября» – свыше 1,24 млрд руб. (в январе – от 2,5 млн до 825 млн руб.), бумаги ЧКПЗ – свыше 35,6 млн руб. (от 100 000 руб. до нескольких миллионов). МГТС прибавила за день 20% цены.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных