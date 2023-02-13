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Можно ли заработать на фьючерсах на немецкий индекс DAX

Инструмент подходит российскому инвестору для краткосрочных сделок, считают аналитики
Инга Сангалова
Malte Ossowski / Sven Simon / dpa Picture-Alliance via AFP

За первые четыре дня торгов, с 7 по 10 февраля, инвесторы на Мосбирже провели 229 сделок с фьючерсами на акции нового биржевого фонда iShares Core DAX UCITS ETF. Объем всех открытых позиций 10 февраля превысил 1,54 млн руб. Биржевой фонд iShares Core DAX UCITS ETF повторяет немецкий индекс DAX 40. В него входит 40 крупнейших и самых ликвидных компаний Германии, например Adidas, Siemens и Daimler. Совокупная стоимость чистых активов фонда превышает $5,5 млрд. Все дивиденды, полученные от компаний, не выплачиваются, а реинвестируются в покупку новых акций.

Фьючерсный контракт на Мосбирже номинирован в евро, но торги и расчеты производятся в рублях. Сейчас доступны четыре ближайшие серии контрактов – с исполнением в марте, июне, сентябре и декабре 2023 г. В одном лоте контракта находится 100 акций фонда, объем равен примерно 9400 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных