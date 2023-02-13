Можно ли заработать на фьючерсах на немецкий индекс DAX

Можно ли заработать на фьючерсах на немецкий индекс DAXИнструмент подходит российскому инвестору для краткосрочных сделок, считают аналитики
За первые четыре дня торгов, с 7 по 10 февраля, инвесторы на Мосбирже провели 229 сделок с фьючерсами на акции нового биржевого фонда iShares Core DAX UCITS ETF. Объем всех открытых позиций 10 февраля превысил 1,54 млн руб. Биржевой фонд iShares Core DAX UCITS ETF повторяет немецкий индекс DAX 40. В него входит 40 крупнейших и самых ликвидных компаний Германии, например Adidas, Siemens и Daimler. Совокупная стоимость чистых активов фонда превышает $5,5 млрд. Все дивиденды, полученные от компаний, не выплачиваются, а реинвестируются в покупку новых акций.
Фьючерсный контракт на Мосбирже номинирован в евро, но торги и расчеты производятся в рублях. Сейчас доступны четыре ближайшие серии контрактов – с исполнением в марте, июне, сентябре и декабре 2023 г. В одном лоте контракта находится 100 акций фонда, объем равен примерно 9400 руб.