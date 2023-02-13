Можно ли заработать на фьючерсах на немецкий индекс DAX

За первые четыре дня торгов, с 7 по 10 февраля, инвесторы на Мосбирже провели 229 сделок с фьючерсами на акции нового биржевого фонда iShares Core DAX UCITS ETF. Объем всех открытых позиций 10 февраля превысил 1,54 млн руб. Биржевой фонд iShares Core DAX UCITS ETF повторяет немецкий индекс DAX 40. В него входит 40 крупнейших и самых ликвидных компаний Германии, например Adidas, Siemens и Daimler. Совокупная стоимость чистых активов фонда превышает $5,5 млрд. Все дивиденды, полученные от компаний, не выплачиваются, а реинвестируются в покупку новых акций.