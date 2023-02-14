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Чего ждать от акций нефтяников при новых параметрах налогообложения

Правительство разработало новую формулу расчета НДПИ, НДД и акциза на нефтяное сырье
Инга Сангалова
Максим Стулов / Ведомости

Правительство подготовило и направило в Госдуму законопроект с изменениями ряда параметров налогообложения нефтяной отрасли. Поправки в Налоговый кодекс уточняют расчет НДПИ на нефть, налога на дополнительный доход (НДД) в отношении углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырье. Предлагается вместо цены Urals использовать цену Brent. Максимальную скидку будут понижать постепенно, чтобы дать компаниям время адаптироваться: в апреле она составит $34/барр., в мае – $31/барр., в июне – $28/барр., а к июлю дисконт будет снижен до $25/барр.. Максимальный дисконт составит $34/барр. в апреле с постепенным снижением до $25/барр. в июле.

С июля нефтяные компании будут платить НДПИ исходя из того, какое значение окажется более высоким – заявленная цена продажи или Brent минус $25.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных