Чего ждать от акций нефтяников при новых параметрах налогообложения

Правительство подготовило и направило в Госдуму законопроект с изменениями ряда параметров налогообложения нефтяной отрасли. Поправки в Налоговый кодекс уточняют расчет НДПИ на нефть, налога на дополнительный доход (НДД) в отношении углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырье. Предлагается вместо цены Urals использовать цену Brent. Максимальную скидку будут понижать постепенно, чтобы дать компаниям время адаптироваться: в апреле она составит $34/барр., в мае – $31/барр., в июне – $28/барр., а к июлю дисконт будет снижен до $25/барр.. Максимальный дисконт составит $34/барр. в апреле с постепенным снижением до $25/барр. в июле.