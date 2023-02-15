Как переезд в Россию повлияет на бумаги VK

Как переезд в Россию повлияет на бумаги VKСнизятся риски блокировки бумаг, но дивидендов ждать не стоит
Совет директоров VK Company Limited 13 февраля одобрил возможность редомициляции компании с Британских Виргинских островов в Россию. Смена юрисдикции головной компании соответствует интересам холдинга и акционеров, поскольку подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось, сообщила в своем пресс-релизе VK.
Компания переедет в Россию при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований. Конкретных деталей смены прописки холдинг не озвучил, но отметил, что VK продолжит деятельность в качестве юридического лица в России и будет становиться международной публичной компанией.
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