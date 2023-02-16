Как сильная отчетность повлияет на акции «Яндекса»Результаты компании за 2022 год оказались лучше ожиданий
Российский технологический гигант «Яндекс» 15 февраля раскрыл финансовые результаты за 2022 г.: группа улучшила показатели по всем видам бизнеса. Общая выручка компании достигла 522 млрд руб. (+46% г/г) при маржинальности по скорректированной EBITDA в 12,3% (год назад 9%). Чистая скорректированная прибыль составила 10,8 млрд руб. (+34%), правда в IV квартале упала в годовом выражении на 72% до 747 млн руб.
Акции «Яндекса» на Мосбирже после публикации отчетности сначала незначительно росли, но затем начали снижаться на 0,32%, а день закончили в минусе на 2,04%. Впрочем, индекс Мосбиржи за этот день просел сильнее, потеряв 2,95%.
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