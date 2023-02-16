Как сильная отчетность повлияет на акции «Яндекса»

Акции «Яндекса» на Мосбирже после публикации отчетности сначала незначительно росли, но затем начали снижаться на 0,32%, а день закончили в минусе на 2,04%. Впрочем, индекс Мосбиржи за этот день просел сильнее, потеряв 2,95%.