Лидерство Nvidia в искусственном интеллекте увеличит стоимость ее акций

Лидерство Nvidia в искусственном интеллекте увеличит стоимость ее акцийБумаги чипмейкера могут подорожать в 2023 году на 15–25%
Аналитики с Уолл-стрит пророчат американскому производителю микросхем Nvidia лидерство в области полупроводников для приложений с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Бумаги с начала года уже взлетели на 52%, но аналитики все равно советуют их покупать. Акции чипмейкера все еще остаются дешевыми по отношению к пикам 2021 г. (-33%).
Акции Nvidia росли в цене на фоне общего улучшения конъюнктуры на американском фондовом рынке. Это произошло на фоне ожиданий замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС. Еще интерес к бумагам сильно подогрела шумиха вокруг чат-бота ChatGPT, выпущенного в конце 2022 г. компанией OpenAI. Быстрый рост использования технологии может привести к увеличению продаж Nvidia с $3 млрд до $11 млрд за 12 месяцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Citigroup.