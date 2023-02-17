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Лидерство Nvidia в искусственном интеллекте увеличит стоимость ее акций

Бумаги чипмейкера могут подорожать в 2023 году на 15–25%
Инга Сангалова
Tyrone Siu / Reuters

Аналитики с Уолл-стрит пророчат американскому производителю микросхем Nvidia лидерство в области полупроводников для приложений с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Бумаги с начала года уже взлетели на 52%, но аналитики все равно советуют их покупать. Акции чипмейкера все еще остаются дешевыми по отношению к пикам 2021 г. (-33%).

Акции Nvidia росли в цене на фоне общего улучшения конъюнктуры на американском фондовом рынке. Это произошло на фоне ожиданий замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС. Еще интерес к бумагам сильно подогрела шумиха вокруг чат-бота ChatGPT, выпущенного в конце 2022 г. компанией OpenAI. Быстрый рост использования технологии может привести к увеличению продаж Nvidia с $3 млрд до $11 млрд за 12 месяцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Citigroup.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных