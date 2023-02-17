Лидерство Nvidia в искусственном интеллекте увеличит стоимость ее акций

Аналитики с Уолл-стрит пророчат американскому производителю микросхем Nvidia лидерство в области полупроводников для приложений с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Бумаги с начала года уже взлетели на 52%, но аналитики все равно советуют их покупать. Акции чипмейкера все еще остаются дешевыми по отношению к пикам 2021 г. (-33%).