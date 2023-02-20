Чем интересны облигации микрофинансовых организаций

Микрофинансовая компания (МФК) «Саммит» (ведет деятельность под брендом «Доброзайм») 16 февраля разместила трехлетний дебютный выпуск облигаций объемом 200 млн руб. Ежемесячная ставка купона составила 19,5%, что соответствует доходности к погашению в размере 21,3% годовых. Компания разместила выпуск за один торговый день, отметила финансовый директор Summit Group Екатерина Захарова, несмотря на то что сегмент высокодоходных бондов более чувствителен к переменам настроений инвесторов.