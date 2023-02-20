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Чем интересны облигации микрофинансовых организаций

Средняя доходность бумаг достигает 17–18%, но они несут повышенные риски
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

Микрофинансовая компания (МФК) «Саммит» (ведет деятельность под брендом «Доброзайм») 16 февраля разместила трехлетний дебютный выпуск облигаций объемом 200 млн руб. Ежемесячная ставка купона составила 19,5%, что соответствует доходности к погашению в размере 21,3% годовых. Компания разместила выпуск за один торговый день, отметила финансовый директор Summit Group Екатерина Захарова, несмотря на то что сегмент высокодоходных бондов более чувствителен к переменам настроений инвесторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных