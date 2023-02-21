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Управляющие и брокеры просят допустить их до акций стратегических компаний

Из-за наличия иностранцев в пайщиках игроки не могут продавать бумаги «Газпрома» и «Роснефти»
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

Брокеры и управляющие компании просят власти смягчить президентский указ, который запрещает недружественным нерезидентам сделки с акциями стратегических предприятий, следует из письма НАУФОР на имя председателя правительства Михаила Мишустина, с которым ознакомились «Ведомости». Из-за этого указа страдают российские игроки с иностранными акционерами, но по факту подконтрольные бенефициарам из России, а также владельцы ПИФов, если среди пайщиков есть иностранцы.

Письмо поступило в аппарат правительства и направлено для рассмотрения в Минфин, Минэкономразвития и Росимущество, подтвердил представитель правительства. Минфин концептуально поддерживает инициативу, сообщил его представитель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных