Управляющие и брокеры просят допустить их до акций стратегических компаний

Управляющие и брокеры просят допустить их до акций стратегических компанийИз-за наличия иностранцев в пайщиках игроки не могут продавать бумаги «Газпрома» и «Роснефти»
Брокеры и управляющие компании просят власти смягчить президентский указ, который запрещает недружественным нерезидентам сделки с акциями стратегических предприятий, следует из письма НАУФОР на имя председателя правительства Михаила Мишустина, с которым ознакомились «Ведомости». Из-за этого указа страдают российские игроки с иностранными акционерами, но по факту подконтрольные бенефициарам из России, а также владельцы ПИФов, если среди пайщиков есть иностранцы.
Письмо поступило в аппарат правительства и направлено для рассмотрения в Минфин, Минэкономразвития и Росимущество, подтвердил представитель правительства. Минфин концептуально поддерживает инициативу, сообщил его представитель.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам