Управляющие и брокеры просят допустить их до акций стратегических компаний

Брокеры и управляющие компании просят власти смягчить президентский указ, который запрещает недружественным нерезидентам сделки с акциями стратегических предприятий, следует из письма НАУФОР на имя председателя правительства Михаила Мишустина, с которым ознакомились «Ведомости». Из-за этого указа страдают российские игроки с иностранными акционерами, но по факту подконтрольные бенефициарам из России, а также владельцы ПИФов, если среди пайщиков есть иностранцы.