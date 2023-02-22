Как на застройщиков повлияет борьба Банка России с дешевой ипотекой

Российских девелоперов в 2023 г. ждут непростые времена: на фоне снижения объемов ввода жилья в отдельных регионах ЦБ хочет сделать для банков невыгодной выдачу ипотеки от застройщика. У публичных российских девелоперов – ПИК, «Эталона», «Самолета» и ЛСР – на ипотеку приходится больше 70% всех заключенных контрактов.