«Вымпелком» выкупит оставшиеся евробонды Veon

Сейчас Veon владеет «Вымпелкомом» (бренд «Билайн») и находится в процессе ухода из России: выкуп бумаг у российских держателей был условием утверждения сделки по продаже «Вымпелкома» российскими властями. Из-за санкций против НРД выплаты Veon по бондам не доходили до держателей, права которых учитываются в российской инфраструктуре.