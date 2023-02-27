«Вымпелком» выкупит оставшиеся евробонды Veon

«Вымпелком» выкупит оставшиеся евробонды VeonВ отсутствие альтернатив для инвесторов эксперты считают условия рыночными
Инвестиционная компания «Алор брокер» собирает заявки в интересах «Вымпелкома» с предложением обменять или выкупить семь оставшихся выпусков евробондов нидерландской компании Veon Holdings, сообщил «Ведомостям» представитель брокера. Заявки принимаются с 22 февраля по 10 марта и только от тех держателей, бумаги которых хранятся в российских депозитариях.
Сейчас Veon владеет «Вымпелкомом» (бренд «Билайн») и находится в процессе ухода из России: выкуп бумаг у российских держателей был условием утверждения сделки по продаже «Вымпелкома» российскими властями. Из-за санкций против НРД выплаты Veon по бондам не доходили до держателей, права которых учитываются в российской инфраструктуре.
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