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«Вымпелком» выкупит оставшиеся евробонды Veon

В отсутствие альтернатив для инвесторов эксперты считают условия рыночными
Михаил Кузнецов
Максим Стулов и Андрей Гордеев / Ведомости

Инвестиционная компания «Алор брокер» собирает заявки в интересах «Вымпелкома» с предложением обменять или выкупить семь оставшихся выпусков евробондов нидерландской компании Veon Holdings, сообщил «Ведомостям» представитель брокера. Заявки принимаются с 22 февраля по 10 марта и только от тех держателей, бумаги которых хранятся в российских депозитариях.

Сейчас Veon владеет «Вымпелкомом» (бренд «Билайн») и находится в процессе ухода из России: выкуп бумаг у российских держателей был условием утверждения сделки по продаже «Вымпелкома» российскими властями. Из-за санкций против НРД выплаты Veon по бондам не доходили до держателей, права которых учитываются в российской инфраструктуре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных