Совкомбанк сохраняет планы провести IPO

Совкомбанк сохраняет планы провести IPOТолько теперь спрос надо искать среди локальных, но все равно придирчивых инвесторов
Совкомбанк, третий по величине частный банк, не отказался от плана провести первичное публичное размещение акций (IPO, initial public offering). Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский (интервью будет опубликовано в номере от 1 марта 2023 г.). Банк одним из первых попал под блокирующие санкции год назад и теперь отрезан от глобального рынка капитала. «Мы рассматриваем и считаем, что это вполне реальный путь. Да, мы не увидим международное IPO, потому что сейчас Россия отрезана от глобального рынка. И мы под санкциями в любом случае», – прокомментировал Хотимский.
В течение 2023 г. возможности провести IPO Хотимский не видит: «Уровень цен очень низкий». Но начиная с 2024 г. он не исключает возможности разместить акции на российском рынке. «Неопределенности очень много. Но наша задача – оставаться в высокой степени готовности», – отметил банкир.