Совкомбанк сохраняет планы провести IPO

Совкомбанк, третий по величине частный банк, не отказался от плана провести первичное публичное размещение акций (IPO, initial public offering). Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский (интервью будет опубликовано в номере от 1 марта 2023 г.). Банк одним из первых попал под блокирующие санкции год назад и теперь отрезан от глобального рынка капитала. «Мы рассматриваем и считаем, что это вполне реальный путь. Да, мы не увидим международное IPO, потому что сейчас Россия отрезана от глобального рынка. И мы под санкциями в любом случае», – прокомментировал Хотимский.