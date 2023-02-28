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Совкомбанк сохраняет планы провести IPO

Только теперь спрос надо искать среди локальных, но все равно придирчивых инвесторов
Екатерина Литова Наталья Заруцкая Михаил Кузнецов
Андрей Гордеев / Ведомости

Совкомбанк, третий по величине частный банк, не отказался от плана провести первичное публичное размещение акций (IPO, initial public offering). Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский (интервью будет опубликовано в номере от 1 марта 2023 г.). Банк одним из первых попал под блокирующие санкции год назад и теперь отрезан от глобального рынка капитала. «Мы рассматриваем и считаем, что это вполне реальный путь. Да, мы не увидим международное IPO, потому что сейчас Россия отрезана от глобального рынка. И мы под санкциями в любом случае», – прокомментировал Хотимский.

В течение 2023 г. возможности провести IPO Хотимский не видит: «Уровень цен очень низкий». Но начиная с 2024 г. он не исключает возможности разместить акции на российском рынке. «Неопределенности очень много. Но наша задача – оставаться в высокой степени готовности», – отметил банкир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных