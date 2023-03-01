Еще один российский брокер допустит инвесторов к рынку Индии

ФГ «Финам» допустит российских инвесторов на частный и публичный рынки Индии, рассказал «Ведомостям» президент компании Владислав Кочетков. Допуск будет реализован через местного брокера Ashika Group – «Финам» совместно с венчурной компанией Finsight Ventures (ее основал создатель «Финама» Виктор Ремша вместе с Алексеем Гарюновым) заключили партнерство с этим индийским холдингом. Ashika Group работала с Finsight Ventures в предыдущие четыре года, поэтому приняла для себя решение объединить усилия в новом формате совместного фонда, отметил гендиректор Ashika Чираг Джейн, слова которого приводятся в совместном релизе с «Финамом». «Ведомости» направили запрос в Ashika Group.