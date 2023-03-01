Газета
Инвестиции Эксклюзивно по подписке

Еще один российский брокер допустит инвесторов к рынку Индии

«Финам» будет делать это через местного игрока, начав с венчурного фонда
Софья Шелудченко
Пока участвовать в фонде смогут квалифицированные инвесторы / Андрей Гордеев / Ведомости

ФГ «Финам» допустит российских инвесторов на частный и публичный рынки Индии, рассказал «Ведомостям» президент компании Владислав Кочетков. Допуск будет реализован через местного брокера Ashika Group – «Финам» совместно с венчурной компанией Finsight Ventures (ее основал создатель «Финама» Виктор Ремша вместе с Алексеем Гарюновым) заключили партнерство с этим индийским холдингом. Ashika Group работала с Finsight Ventures в предыдущие четыре года, поэтому приняла для себя решение объединить усилия в новом формате совместного фонда, отметил гендиректор Ashika Чираг Джейн, слова которого приводятся в совместном релизе с «Финамом». «Ведомости» направили запрос в Ashika Group.

На первом этапе Finsight Ventures и Ashika Group создадут венчурный фонд Finsight India Fund I на $100 млн – он будет инвестировать в технологические компании Индии ранней стадии из секторов финтеха, логистики, корпоративного ПО и потребительского интернета. Участвовать в фонде смогут квалифицированные инвесторы с объемом вложений не менее $1 млн.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных