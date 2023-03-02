Куда инвестировать в марте

Российский фондовый рынок показал в феврале сдержанную динамику: индекс Мосбиржи поднялся на 1,24% до 2253,16 пункта. Его долларовый аналог, индекс РТС, на фоне ослабления рубля упал на 5,49%, достигнув 946,23 пункта. В результате февральского ослабления рубля доллар укрепился на 7,38% (5,15 руб.) до 74,97 руб., евро – на 4,6% (3,5 руб.) до 79,45 руб., юань – на 4,15% (43 коп.) до 10,78 руб.