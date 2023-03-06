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Как можно заработать на зарубежной недвижимости

Инвестиции в ОАЭ или Турцию принесут 5–10% доходности, а состоятельным гражданам – вплоть до 50% в год
Инга Сангалова Дарья Молоткова
Alla Rome / Unsplash

В 2022 г. россияне активно скупали недвижимость в ОАЭ и Турции как для переезда, так и для инвестиций, сообщили «Ведомостям» в трех международных агентствах элитной недвижимости – Kalinka, Tranio и NF Group.

Согласно официальным данным Института статистики Турции (TUIK), россияне за прошлый год купили 16 432 жилых объекта (+203% к 2021 г.). В Дубае общее количество сделок по недвижимости в 2022 г. составило 97 252, следует из данных земельного департамента (Dubai Land Department). Доля покупок россиян от общего количества сделок в Турции и ОАЭ составила в 2022 г. 24% и порядка 25–30% соответственно, рассказала «Ведомостям» основатель холдинга Kalinka Екатерина Румянцева. Тренд продолжился и в 2023 г., по крайней мере в Турции: доля россиян в покупках иностранцами жилой недвижимости в январе 2023 г. составила 37%, следует из данных TUIK. Россияне купили 1157 объектов жилой недвижимости – втрое больше, чем в январе 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных