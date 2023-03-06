Как можно заработать на зарубежной недвижимости

Согласно официальным данным Института статистики Турции (TUIK), россияне за прошлый год купили 16 432 жилых объекта (+203% к 2021 г.). В Дубае общее количество сделок по недвижимости в 2022 г. составило 97 252, следует из данных земельного департамента (Dubai Land Department). Доля покупок россиян от общего количества сделок в Турции и ОАЭ составила в 2022 г. 24% и порядка 25–30% соответственно, рассказала «Ведомостям» основатель холдинга Kalinka Екатерина Румянцева. Тренд продолжился и в 2023 г., по крайней мере в Турции: доля россиян в покупках иностранцами жилой недвижимости в январе 2023 г. составила 37%, следует из данных TUIK. Россияне купили 1157 объектов жилой недвижимости – втрое больше, чем в январе 2022 г.