Прибыль Сбербанка в 2023 году может превысить докризисный уровень

Сбербанк 9 марта впервые после начала спецоперации отчитался по МСФО за прошлый год, хоть и в сокращенном виде, и озвучил цели на 2023 г. Среди них – возврат на капитал около 20%. Этот уровень рентабельности означает, что годовая прибыль вернется к уровню 2021 г. и превысит 1,2 трлн руб., пишут аналитики ПСБ.