Прибыль Сбербанка в 2023 году может превысить докризисный уровень

Прибыль Сбербанка в 2023 году может превысить докризисный уровеньАналитики верят в рост акций госбанка от 50% до 300 рублей за бумагу
Сбербанк 9 марта впервые после начала спецоперации отчитался по МСФО за прошлый год, хоть и в сокращенном виде, и озвучил цели на 2023 г. Среди них – возврат на капитал около 20%. Этот уровень рентабельности означает, что годовая прибыль вернется к уровню 2021 г. и превысит 1,2 трлн руб., пишут аналитики ПСБ.
Финансовые результаты Сбербанка по международным стандартам оказались лучше ожиданий аналитиков: группа заработала за 2022 г. 270,5 млрд руб. чистой прибыли, тогда как консенсус-прогноз (есть у «Ведомостей») был 251 млрд руб. Относительно 2021 г. прибыль упала в 4,6 раза.
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