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Прибыль Сбербанка в 2023 году может превысить докризисный уровень

Аналитики верят в рост акций госбанка от 50% до 300 рублей за бумагу
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк 9 марта впервые после начала спецоперации отчитался по МСФО за прошлый год, хоть и в сокращенном виде, и озвучил цели на 2023 г. Среди них – возврат на капитал около 20%. Этот уровень рентабельности означает, что годовая прибыль вернется к уровню 2021 г. и превысит 1,2 трлн руб., пишут аналитики ПСБ.

Финансовые результаты Сбербанка по международным стандартам оказались лучше ожиданий аналитиков: группа заработала за 2022 г. 270,5 млрд руб. чистой прибыли, тогда как консенсус-прогноз (есть у «Ведомостей») был 251 млрд руб. Относительно 2021 г. прибыль упала в 4,6 раза.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных