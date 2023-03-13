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К чему приведет крах банка Кремниевой долины

Он может вызвать волну дефолтов среди мелких игроков, но не масштабный кризис, считают эксперты
Михаил Кузнецов
AFP

В США впервые со времен финансового кризиса 2008 г. произошел крупнейший крах банка. 10 марта стало известно о банкротстве Silicon Valley Bank Financial Group (SVB) – кредитора стартапов Кремниевой долины. SVB занимал 16-е место в США по размеру активов ($209 млрд) по итогам прошлого года.

«Креативные банкиры из Кремниевой долины решили, что банкинг – это взять депозиты под 0%, двинуть 60% активов в облигации (в основном ипотечные под 3%), сложить их до погашения (давления на капитал нет) и получить профит изящно и без лишнего напряжения, баланс вырос за три года в три раза. Профит, бабочки в душе порхают. Но ставки выросли, купавшийся в бесплатных деньгах IT-сектор сдулся, облигации обвалились, а вместе с ними и SVB» – так описал ситуацию с банком в своем Telegram-канале экономист Егор Сусин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных