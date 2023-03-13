К чему приведет крах банка Кремниевой долины

«Креативные банкиры из Кремниевой долины решили, что банкинг – это взять депозиты под 0%, двинуть 60% активов в облигации (в основном ипотечные под 3%), сложить их до погашения (давления на капитал нет) и получить профит изящно и без лишнего напряжения, баланс вырос за три года в три раза. Профит, бабочки в душе порхают. Но ставки выросли, купавшийся в бесплатных деньгах IT-сектор сдулся, облигации обвалились, а вместе с ними и SVB» – так описал ситуацию с банком в своем Telegram-канале экономист Егор Сусин.