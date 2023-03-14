Вернуть интерес российских инвесторов к фондовому рынку помогут ясные правила игры

Вернуть интерес российских инвесторов к фондовому рынку помогут ясные правила игрыПока их активность снизилась до минимальных значений
Пока глобальные фондовые рынки трясет от рисков надвигающегося финансового кризиса, для российского рынка актуален вопрос возвращения потерянной ликвидности. Несмотря на то что количество частных инвесторов в России за 2022 г. выросло на 45% до 22,9 млн человек, их активность сократилась до минимума. Средний размер брокерского счета в прошлом году сократился вдвое – с 409 000 до 205 000 руб., следует из статистики Банка России. Доля инвесторов с пустыми счетами выросла с 63 до 66%, а тех, у кого не больше 10 000 руб. на счете, до 21% с 20%.
Активы граждан на брокерских счетах на конец 2022 г. составляли 6 трлн руб., снизившись год к году на 28%. 5,3 трлн руб. приходится на ценные бумаги, а остальное – на денежные средства в рублях и иностранной валюте. Сокращение происходило по нескольким причинам: вывод средств со счетов, отрицательная рыночная переоценка акций и замораживание активов, пишет ЦБ в обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг за 2022 г.