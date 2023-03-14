Вернуть интерес российских инвесторов к фондовому рынку помогут ясные правила игры

Пока глобальные фондовые рынки трясет от рисков надвигающегося финансового кризиса, для российского рынка актуален вопрос возвращения потерянной ликвидности. Несмотря на то что количество частных инвесторов в России за 2022 г. выросло на 45% до 22,9 млн человек, их активность сократилась до минимума. Средний размер брокерского счета в прошлом году сократился вдвое – с 409 000 до 205 000 руб., следует из статистики Банка России. Доля инвесторов с пустыми счетами выросла с 63 до 66%, а тех, у кого не больше 10 000 руб. на счете, до 21% с 20%.