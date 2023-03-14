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Вернуть интерес российских инвесторов к фондовому рынку помогут ясные правила игры

Пока их активность снизилась до минимальных значений
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

Пока глобальные фондовые рынки трясет от рисков надвигающегося финансового кризиса, для российского рынка актуален вопрос возвращения потерянной ликвидности. Несмотря на то что количество частных инвесторов в России за 2022 г. выросло на 45% до 22,9 млн человек, их активность сократилась до минимума. Средний размер брокерского счета в прошлом году сократился вдвое – с 409 000 до 205 000 руб., следует из статистики Банка России. Доля инвесторов с пустыми счетами выросла с 63 до 66%, а тех, у кого не больше 10 000 руб. на счете, до 21% с 20%.

Активы граждан на брокерских счетах на конец 2022 г. составляли 6 трлн руб., снизившись год к году на 28%. 5,3 трлн руб. приходится на ценные бумаги, а остальное – на денежные средства в рублях и иностранной валюте. Сокращение происходило по нескольким причинам: вывод средств со счетов, отрицательная рыночная переоценка акций и замораживание активов, пишет ЦБ в обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг за 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных