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Стоимость привлечения клиентов для МФО вырастет в 2023 году

Стоимость привлечения одного заемщика через СРА-сети взлетела на 75% в 2022 году
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

Привлекать новых клиентов для микрофинансовых организаций (МФО) становится все дороже: в 2022 г. средняя стоимость привлечения одного заемщика через так называемые СРА-сети взлетела на 75% и составила 3500 руб., следует из анализа рынка, проведенного онлайн-сервисом Moneyman (входит в группу IDF Eurasia). В 2020 г. один клиент обходился в 2000 руб. CPA-сети (cost per action – оплата за действие) – интернет-площадки, которые рекламируют товар или услугу и получают оплату за каждую покупку, регистрацию, заявку или любое другое целевое действие.

В 2023 г. тренд продолжится, хотя динамика будет не столь сильной, как в прошлом году, считают микрофинансисты. Если не будет каких-то сильных экономических потрясений, в течение года можно ждать небольшое повышение средней стоимости привлечения на 10–15% до 5500–5700 руб. за человека, уверен генеральный директор ГК Eqvanta Андрей Клейменов. При условии сохранения текущей внешней инфраструктуры рынка годовой прирост будет на уровне 10–20%, полагает Дмитрий Африканов, гендиректор платформы для автоматизации процесса привлечения клиентов по модели СРА Unicom.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных