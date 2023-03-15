Стоимость привлечения клиентов для МФО вырастет в 2023 году

Привлекать новых клиентов для микрофинансовых организаций (МФО) становится все дороже: в 2022 г. средняя стоимость привлечения одного заемщика через так называемые СРА-сети взлетела на 75% и составила 3500 руб., следует из анализа рынка, проведенного онлайн-сервисом Moneyman (входит в группу IDF Eurasia). В 2020 г. один клиент обходился в 2000 руб. CPA-сети (cost per action – оплата за действие) – интернет-площадки, которые рекламируют товар или услугу и получают оплату за каждую покупку, регистрацию, заявку или любое другое целевое действие.