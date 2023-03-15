Стоимость привлечения клиентов для МФО вырастет в 2023 году

Стоимость привлечения клиентов для МФО вырастет в 2023 годуСтоимость привлечения одного заемщика через СРА-сети взлетела на 75% в 2022 году
Привлекать новых клиентов для микрофинансовых организаций (МФО) становится все дороже: в 2022 г. средняя стоимость привлечения одного заемщика через так называемые СРА-сети взлетела на 75% и составила 3500 руб., следует из анализа рынка, проведенного онлайн-сервисом Moneyman (входит в группу IDF Eurasia). В 2020 г. один клиент обходился в 2000 руб. CPA-сети (cost per action – оплата за действие) – интернет-площадки, которые рекламируют товар или услугу и получают оплату за каждую покупку, регистрацию, заявку или любое другое целевое действие.
В 2023 г. тренд продолжится, хотя динамика будет не столь сильной, как в прошлом году, считают микрофинансисты. Если не будет каких-то сильных экономических потрясений, в течение года можно ждать небольшое повышение средней стоимости привлечения на 10–15% до 5500–5700 руб. за человека, уверен генеральный директор ГК Eqvanta Андрей Клейменов. При условии сохранения текущей внешней инфраструктуры рынка годовой прирост будет на уровне 10–20%, полагает Дмитрий Африканов, гендиректор платформы для автоматизации процесса привлечения клиентов по модели СРА Unicom.