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VK увеличила выручку в 2022 году и сократила убыток

Но аналитики считают результаты неоднозначными, а главным драйвером для бумаг называют переезд группы в Россию
Инга Сангалова
Андрей Гордеев / Ведомости

Российский интернет-гигант VK отчитался за 2022 г. и IV квартал. Выручка компании по итогам всего года выросла на 19% в сравнении с 2021 г. и достигла 97,8 млрд руб., а чистый убыток снизился на 75% до 3,9 млрд руб. При этом в IV квартале компании удалось заработать прибыль – она составила 8 млрд против убытка 5,2 млрд руб. в 2021 г.

По итогам года скорректированная EBITDA выросла на 9% г/г до 20 млрд руб., хотя в IV квартале показатель упал на 30% до 4,8 млрд руб. и оказался на 22% ниже консенсус-прогноза. Рентабельность в 2022 г. снизилась на 2 п. п. до 20%, а в последний квартал года составила 15% против 26% годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных