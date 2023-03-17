VK увеличила выручку в 2022 году и сократила убыток

Российский интернет-гигант VK отчитался за 2022 г. и IV квартал. Выручка компании по итогам всего года выросла на 19% в сравнении с 2021 г. и достигла 97,8 млрд руб., а чистый убыток снизился на 75% до 3,9 млрд руб. При этом в IV квартале компании удалось заработать прибыль – она составила 8 млрд против убытка 5,2 млрд руб. в 2021 г.