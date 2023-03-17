VK увеличила выручку в 2022 году и сократила убыток

VK увеличила выручку в 2022 году и сократила убытокНо аналитики считают результаты неоднозначными, а главным драйвером для бумаг называют переезд группы в Россию
Российский интернет-гигант VK отчитался за 2022 г. и IV квартал. Выручка компании по итогам всего года выросла на 19% в сравнении с 2021 г. и достигла 97,8 млрд руб., а чистый убыток снизился на 75% до 3,9 млрд руб. При этом в IV квартале компании удалось заработать прибыль – она составила 8 млрд против убытка 5,2 млрд руб. в 2021 г.
По итогам года скорректированная EBITDA выросла на 9% г/г до 20 млрд руб., хотя в IV квартале показатель упал на 30% до 4,8 млрд руб. и оказался на 22% ниже консенсус-прогноза. Рентабельность в 2022 г. снизилась на 2 п. п. до 20%, а в последний квартал года составила 15% против 26% годом ранее.
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