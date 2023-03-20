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X5 Group нарастила выручку и снизила рентабельность в 2022 году

Рост бумаг ритейлера подстегнет возврат к дивидендам после переезда в Россию
Инга Сангалова
Максим Стулов / Ведомости

X5 Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик», отчиталась за IV квартал и 2022 г. по международным стандартам. Выручка ритейлера за весь год выросла на 18,2% в сравнении с 2021 г. и превысила 2,6 трлн руб. Чистая прибыль достигла 45,2 млрд руб. (здесь и далее с учетом применения IFRS 16), увеличившись на 7,7%. В последнем квартале 2022 г. выручка прибавила 16,1% г/г до 705,2 млрд руб., а чистая прибыль упала на 38,8% до 5,9 млрд руб.

Скорректированная EBITDA по итогам года выросла на 12,7% до 305,5 млрд руб., тогда как в IV квартале снизилась на 0,9% г/г до 66,8 млрд руб. Годовая рентабельность в 2022 г. составила 11,6% против 12,1% годом ранее, тогда как в последнем квартале она была 9,4% против 11% г/г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных