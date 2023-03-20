X5 Group нарастила выручку и снизила рентабельность в 2022 году

X5 Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик», отчиталась за IV квартал и 2022 г. по международным стандартам. Выручка ритейлера за весь год выросла на 18,2% в сравнении с 2021 г. и превысила 2,6 трлн руб. Чистая прибыль достигла 45,2 млрд руб. (здесь и далее с учетом применения IFRS 16), увеличившись на 7,7%. В последнем квартале 2022 г. выручка прибавила 16,1% г/г до 705,2 млрд руб., а чистая прибыль упала на 38,8% до 5,9 млрд руб.