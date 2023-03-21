Прибыль «Совкомфлота» в 2022 году взлетела: чего ждать от акций

Прибыль «Совкомфлота» в 2022 году взлетела: чего ждать от акцийКомпания может направить на дивиденды более 50% прибыли, считают эксперты
Группа «Совкомфлот», одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, отчиталась по МСФО за 2022 г. Прибыль компании взлетела в 10,8 раза до $385,2 млн, выручка росла скромнее, увеличившись на 22,6% до $1,89 млрд. Скорректированная прибыль увеличилась в 4,4 раза до 20,36 млрд руб., а показатель EBITDA за 2022 г. – на 53,2% до $1,039 млрд. «Совкомфлот» подтвердил, что продолжит направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Размер дивидендов утвердит совет директоров и годовое общее собрание акционеров.
Инвесторы отреагировали на публикацию результатов активными покупками акций компании: к полудню бумаги достигали 61 руб. (на 5,7% выше цены закрытия предыдущего дня), а завершили сессию ростом на 4%. При этом индекс Мосбиржи по итогам дня поднялся на 3,2%. С начала года акции компании выросли в цене почти на 60%.