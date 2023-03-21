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Прибыль «Совкомфлота» в 2022 году взлетела: чего ждать от акций

Компания может направить на дивиденды более 50% прибыли, считают эксперты
Инга Сангалова
Ведомости

Группа «Совкомфлот», одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, отчиталась по МСФО за 2022 г. Прибыль компании взлетела в 10,8 раза до $385,2 млн, выручка росла скромнее, увеличившись на 22,6% до $1,89 млрд. Скорректированная прибыль увеличилась в 4,4 раза до 20,36 млрд руб., а показатель EBITDA за 2022 г. – на 53,2% до $1,039 млрд. «Совкомфлот» подтвердил, что продолжит направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Размер дивидендов утвердит совет директоров и годовое общее собрание акционеров.

Инвесторы отреагировали на публикацию результатов активными покупками акций компании: к полудню бумаги достигали 61 руб. (на 5,7% выше цены закрытия предыдущего дня), а завершили сессию ростом на 4%. При этом индекс Мосбиржи по итогам дня поднялся на 3,2%. С начала года акции компании выросли в цене почти на 60%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных