Прибыль «Совкомфлота» в 2022 году взлетела: чего ждать от акций

Группа «Совкомфлот», одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, отчиталась по МСФО за 2022 г. Прибыль компании взлетела в 10,8 раза до $385,2 млн, выручка росла скромнее, увеличившись на 22,6% до $1,89 млрд. Скорректированная прибыль увеличилась в 4,4 раза до 20,36 млрд руб., а показатель EBITDA за 2022 г. – на 53,2% до $1,039 млрд. «Совкомфлот» подтвердил, что продолжит направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Размер дивидендов утвердит совет директоров и годовое общее собрание акционеров.