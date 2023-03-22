Золото резко подорожало из-за кризиса в банковском секторе Европы и США

Спрос на золото резко вырос из-за опасений за финансовую стабильность банковского сектора Европы и США. 20 марта фьючерсные контракты на Nymex достигли максимумов весны прошлого года, превысив $2010 за тройскую унцию. На Мосбирже стоимость золота в этот день составила 5039 руб. за грамм. Во вторник цены снизились: на Nymex – до $1950 за унцию, на Мосбирже – до 4855 руб. за грамм.