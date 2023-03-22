Золото резко подорожало из-за кризиса в банковском секторе Европы и США

Золото резко подорожало из-за кризиса в банковском секторе Европы и СШАИнвесторы уходят в защитные активы при росте неопределенности на рынке
Спрос на золото резко вырос из-за опасений за финансовую стабильность банковского сектора Европы и США. 20 марта фьючерсные контракты на Nymex достигли максимумов весны прошлого года, превысив $2010 за тройскую унцию. На Мосбирже стоимость золота в этот день составила 5039 руб. за грамм. Во вторник цены снизились: на Nymex – до $1950 за унцию, на Мосбирже – до 4855 руб. за грамм.
На фоне банкротства трех американских банков и опасений по поводу состояния швейцарского Credit Suisse котировки золота выросли на прошлой неделе на 6,5% – столь сильной динамики не было с начала пандемии. Сделка по покупке Credit Suisse его конкурентом UBS не смогла в начале недели полностью ослабить опасения инвесторов насчет глобального банковского кризиса.
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