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Что делать инвестору в кризисные времена

Лучше вкладываться в российские активы и золото
Инга Сангалова
Максим Стулов / Ведомости

Ведущие фондовые индексы США пытаются восстановиться от потерь, которые понесли в первые дни после информации о крахе американского SVB. Технологический NASDAQ Composite в начале торгов 23 марта поднялся выше цены закрытия 8 марта (день перед объявлением о банкротстве SVB) на 3%, S&P 500 – на 0,14%, а Dow Jones Industrial пока ниже этого уровня на 1% (по данным на 18.35 мск). Сессию в четверг все три индекса начали ростом: S&P 500 за первые два часа торгов прибавил 1,53%, NASDAQ вырос на 2,17%, Dow Jones – на 1,32%, свидетельствуют данные торгов в Нью-Йорке.

Западные центробанки сейчас оказались в ситуации, когда хорошего решения для них нет: несмотря на риск углубления банковского кризиса, цикл повышения ставок еще не завершен, дал понять инвесторам глава Федрезерва США Джером Пауэлл 22 марта. По итогам заседания ФРС ожидаемо повысила ключевую ставку на 0,25 п. п. до 4,75–5%. Пауэлл исключил снижение ставок до конца 2023 г., поскольку инфляция остается слишком высокой. Расстроило участников рынка и заявление министра финансов Джанет Йеллен о том, что всеобщее страхование вкладов в американских банках не обсуждалось ее департаментом. В результате 22 марта индексы S&P 500, Dow Jones и NASDAQ потеряли по 1,6%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных