Что делать инвестору в кризисные времена

Что делать инвестору в кризисные временаЛучше вкладываться в российские активы и золото
Ведущие фондовые индексы США пытаются восстановиться от потерь, которые понесли в первые дни после информации о крахе американского SVB. Технологический NASDAQ Composite в начале торгов 23 марта поднялся выше цены закрытия 8 марта (день перед объявлением о банкротстве SVB) на 3%, S&P 500 – на 0,14%, а Dow Jones Industrial пока ниже этого уровня на 1% (по данным на 18.35 мск). Сессию в четверг все три индекса начали ростом: S&P 500 за первые два часа торгов прибавил 1,53%, NASDAQ вырос на 2,17%, Dow Jones – на 1,32%, свидетельствуют данные торгов в Нью-Йорке.
Западные центробанки сейчас оказались в ситуации, когда хорошего решения для них нет: несмотря на риск углубления банковского кризиса, цикл повышения ставок еще не завершен, дал понять инвесторам глава Федрезерва США Джером Пауэлл 22 марта. По итогам заседания ФРС ожидаемо повысила ключевую ставку на 0,25 п. п. до 4,75–5%. Пауэлл исключил снижение ставок до конца 2023 г., поскольку инфляция остается слишком высокой. Расстроило участников рынка и заявление министра финансов Джанет Йеллен о том, что всеобщее страхование вкладов в американских банках не обсуждалось ее департаментом. В результате 22 марта индексы S&P 500, Dow Jones и NASDAQ потеряли по 1,6%.