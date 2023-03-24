Что делать инвестору в кризисные времена

Ведущие фондовые индексы США пытаются восстановиться от потерь, которые понесли в первые дни после информации о крахе американского SVB. Технологический NASDAQ Composite в начале торгов 23 марта поднялся выше цены закрытия 8 марта (день перед объявлением о банкротстве SVB) на 3%, S&P 500 – на 0,14%, а Dow Jones Industrial пока ниже этого уровня на 1% (по данным на 18.35 мск). Сессию в четверг все три индекса начали ростом: S&P 500 за первые два часа торгов прибавил 1,53%, NASDAQ вырос на 2,17%, Dow Jones – на 1,32%, свидетельствуют данные торгов в Нью-Йорке.