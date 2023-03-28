Аналитики ждут роста индекса Мосбиржи на 43%

В восстановление российского рынка акций верят и другие инвесткомпании. В базовом сценарии совокупная доходность вложений (с учетом дивидендов) в российский рынок акций по итогам 2023 г. может составить до 50%, говорит портфельный менеджер УК «Открытие» Ирина Прохорова. Это подразумевает около 300 пунктов дивидендов по индексу Мосбиржи и рост самого индикатора в район 2700 (+9,6%) к концу года. Восстановление российского фондового рынка во II квартале продолжится и может увести индекс Мосбиржи к 2800 пунктам (+15%), пикам с апреля 2022 г., считает аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова: такая динамика станет возможной при отсутствии резких геополитических ухудшений и значимых общемировых негативных факторов, а также по мере дальнейшей адаптации деятельности российских компаний к санкциям. Это приведет к улучшению финансовых показателей, более полному раскрытию результатов и выплате дивидендов.