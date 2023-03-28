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Аналитики ждут роста индекса Мосбиржи на 43%

Его поддержат возобновление дивидендов и восстановление экономики
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

Аналитики «БКС мир инвестиций» верят в рост индекса Мосбиржи на 43% на горизонте 12 месяцев, следует из новой стратегии брокера на II квартал: эксперты повысили цель по бенчмарку с 2800 пунктов до 3480. 27 марта по итогам основных торгов индекс Мосбиржи вырос на 2,06% до 2440,68 пункта. К концу года в БКС ожидают роста бенчмарка на 31% до 3200 пунктов.

В восстановление российского рынка акций верят и другие инвесткомпании. В базовом сценарии совокупная доходность вложений (с учетом дивидендов) в российский рынок акций по итогам 2023 г. может составить до 50%, говорит портфельный менеджер УК «Открытие» Ирина Прохорова. Это подразумевает около 300 пунктов дивидендов по индексу Мосбиржи и рост самого индикатора в район 2700 (+9,6%) к концу года. Восстановление российского фондового рынка во II квартале продолжится и может увести индекс Мосбиржи к 2800 пунктам (+15%), пикам с апреля 2022 г., считает аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова: такая динамика станет возможной при отсутствии резких геополитических ухудшений и значимых общемировых негативных факторов, а также по мере дальнейшей адаптации деятельности российских компаний к санкциям. Это приведет к улучшению финансовых показателей, более полному раскрытию результатов и выплате дивидендов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных