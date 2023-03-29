Потенциал китайских акций сейчас превышает перспективы западных бумаг

Потенциал китайских акций сейчас превышает перспективы западных бумагРяд доступных российскому инвестору бумаг может вырасти на 50%
С начала года индекс Hang Seng показал одну из худших динамик среди глобальных рынков акций. Американские S&P 500 и NASDAQ, несмотря на начавшийся банковский кризис, за этот период выросли на 3,5 и 11,9% соответственно. Немецкий DAX, общеевропейский STOXX Europe 600 и британский FTSE 100 подросли на 8,7, 4,4 и 0,5% соответственно. Hang Seng с начала года сумел прибавить только 0,02%, опередив лишь индекс Dow Jones Industrial (-1,9%). При этом с ноября 2022 г. по январь 2023 г. он показал впечатляющий рост на 54,5%, но с 27 января потерял 13,8%.
Такая динамика китайского рынка, с одной стороны, понятна и объясняется фиксацией прибыли в феврале – марте, говорит аналитик по международным рынкам акций «БКС мир инвестиций» Игорь Герасимов: до этого индекс рос на фоне открытия китайской экономики после карантина. Но КНР к этому времени накопила массу вызовов, добавляет аналитик: падение экспорта, уменьшение прибылей в промышленном секторе, лопнувший пузырь на рынке недвижимости и снижение численности населения.