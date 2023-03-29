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Потенциал китайских акций сейчас превышает перспективы западных бумаг

Ряд доступных российскому инвестору бумаг может вырасти на 50%
Инга Сангалова
Reuters

С начала года индекс Hang Seng показал одну из худших динамик среди глобальных рынков акций. Американские S&P 500 и NASDAQ, несмотря на начавшийся банковский кризис, за этот период выросли на 3,5 и 11,9% соответственно. Немецкий DAX, общеевропейский STOXX Europe 600 и британский FTSE 100 подросли на 8,7, 4,4 и 0,5% соответственно. Hang Seng с начала года сумел прибавить только 0,02%, опередив лишь индекс Dow Jones Industrial (-1,9%). При этом с ноября 2022 г. по январь 2023 г. он показал впечатляющий рост на 54,5%, но с 27 января потерял 13,8%.

Такая динамика китайского рынка, с одной стороны, понятна и объясняется фиксацией прибыли в феврале – марте, говорит аналитик по международным рынкам акций «БКС мир инвестиций» Игорь Герасимов: до этого индекс рос на фоне открытия китайской экономики после карантина. Но КНР к этому времени накопила массу вызовов, добавляет аналитик: падение экспорта, уменьшение прибылей в промышленном секторе, лопнувший пузырь на рынке недвижимости и снижение численности населения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных