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Отчетность «Ленты» за 2022 год не впечатлила аналитиков

Эффект от трансформации бизнеса ритейлера будет долгосрочным
Инга Сангалова
Андрей Гордеев / Ведомости

Один из крупнейших российских розничных ритейлеров, «Лента», отчитался за IV квартал и весь 2022 год. За весь год продажи сети выросли на 11,1% и достигли 537,4 млрд руб. (здесь и далее данные после применения IFRS-16). Чистая прибыль упала почти в 3,5 раза до 3,6 млрд руб. EBITDA снизилась на 6,9% до 43,6 млрд руб., а ее рентабельность упала на 157 б. п. и составила 8,1%.

В IV квартале рост выручки существенно замедлился и составил всего 0,6% г/г (148,16 млрд руб.). При этом за октябрь – декабрь «Лента» получила чистый убыток в размере 292 млн руб. против 3,5 млрд руб. чистой прибыли годом ранее. EBITDA ускорила падение к концу года, снизившись на 8,5% до 12,6 млрд руб., а ее рентабельность сократилась на 85 б. п. и составила 8,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных