Отчетность «Ленты» за 2022 год не впечатлила аналитиков

Один из крупнейших российских розничных ритейлеров, «Лента», отчитался за IV квартал и весь 2022 год. За весь год продажи сети выросли на 11,1% и достигли 537,4 млрд руб. (здесь и далее данные после применения IFRS-16). Чистая прибыль упала почти в 3,5 раза до 3,6 млрд руб. EBITDA снизилась на 6,9% до 43,6 млрд руб., а ее рентабельность упала на 157 б. п. и составила 8,1%.