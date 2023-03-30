Отчетность «Ленты» за 2022 год не впечатлила аналитиков

Отчетность «Ленты» за 2022 год не впечатлила аналитиковЭффект от трансформации бизнеса ритейлера будет долгосрочным
Один из крупнейших российских розничных ритейлеров, «Лента», отчитался за IV квартал и весь 2022 год. За весь год продажи сети выросли на 11,1% и достигли 537,4 млрд руб. (здесь и далее данные после применения IFRS-16). Чистая прибыль упала почти в 3,5 раза до 3,6 млрд руб. EBITDA снизилась на 6,9% до 43,6 млрд руб., а ее рентабельность упала на 157 б. п. и составила 8,1%.
В IV квартале рост выручки существенно замедлился и составил всего 0,6% г/г (148,16 млрд руб.). При этом за октябрь – декабрь «Лента» получила чистый убыток в размере 292 млн руб. против 3,5 млрд руб. чистой прибыли годом ранее. EBITDA ускорила падение к концу года, снизившись на 8,5% до 12,6 млрд руб., а ее рентабельность сократилась на 85 б. п. и составила 8,6%.
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