Стоит ли покупать бумаги бигтехов на фоне роста NASDAQ 100

Стоит ли покупать бумаги бигтехов на фоне роста NASDAQ 100Инвесторы должны понимать, что разворот политики ФРС в сторону смягчения не гарантирован
После почти непрерывного двухнедельного роста индекс NASDAQ 100, куда входят самые крупные по капитализации технологические компании, завершил торговую сессию 29 марта на 20% выше минимума 28 декабря 2022 г. За прошлый год бенчмарк потерял более трети стоимости. Традиционно считается, что рост рынка на 20% означает переход к бычьему тренду.
NASDAQ 100 вышел на бычий рынок впервые почти за три года. Беспокойство по поводу недавних банковских потрясений ослабевает и трейдеры вкладывают средства в технологические акции, объясняет смену тренда Bloomberg. Но это не первая попытка индекса перейти в бычий рынок. 2 февраля индексу удалось подняться выше декабрьского минимума на 19,9%, а 24 марта – на 19,5%. Последний раз NASDAQ 100 выходил на бычий рынок в апреле 2020 г. после резкого отскока от минимумов на фоне пандемии коронавируса в марте того же года.