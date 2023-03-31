Стоит ли покупать бумаги бигтехов на фоне роста NASDAQ 100

NASDAQ 100 вышел на бычий рынок впервые почти за три года. Беспокойство по поводу недавних банковских потрясений ослабевает и трейдеры вкладывают средства в технологические акции, объясняет смену тренда Bloomberg. Но это не первая попытка индекса перейти в бычий рынок. 2 февраля индексу удалось подняться выше декабрьского минимума на 19,9%, а 24 марта – на 19,5%. Последний раз NASDAQ 100 выходил на бычий рынок в апреле 2020 г. после резкого отскока от минимумов на фоне пандемии коронавируса в марте того же года.