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Стоит ли покупать бумаги бигтехов на фоне роста NASDAQ 100

Инвесторы должны понимать, что разворот политики ФРС в сторону смягчения не гарантирован
Инга Сангалова
Brendan McDermid / Reuters

После почти непрерывного двухнедельного роста индекс NASDAQ 100, куда входят самые крупные по капитализации технологические компании, завершил торговую сессию 29 марта на 20% выше минимума 28 декабря 2022 г. За прошлый год бенчмарк потерял более трети стоимости. Традиционно считается, что рост рынка на 20% означает переход к бычьему тренду.

NASDAQ 100 вышел на бычий рынок впервые почти за три года. Беспокойство по поводу недавних банковских потрясений ослабевает и трейдеры вкладывают средства в технологические акции, объясняет смену тренда Bloomberg. Но это не первая попытка индекса перейти в бычий рынок. 2 февраля индексу удалось подняться выше декабрьского минимума на 19,9%, а 24 марта – на 19,5%. Последний раз NASDAQ 100 выходил на бычий рынок в апреле 2020 г. после резкого отскока от минимумов на фоне пандемии коронавируса в марте того же года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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