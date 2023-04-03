В апреле рост российского рынка акций продолжится

Российский фондовый рынок показал в марте самую сильную динамику с начала года: индекс Мосбиржи поднялся на 8,77% до 2450,67 пункта, а его долларовый аналог РТС прибавил 5,34%, достигнув 996,76 пункта. Российский бенчмарк вырос гораздо сильнее мировых: S&P 500 прибавил 3,5%, технологический индекс Nasdaq Composite – 6,7%, промышленный Dow Jones – 1,9%, немецкий DAX – 1,7%, а британский FTSE 100 потерял 3,1%.