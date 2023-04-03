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В апреле рост российского рынка акций продолжится

Индекс Мосбиржи способен обновить годовые максимумы благодаря дивидендам
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

Российский фондовый рынок показал в марте самую сильную динамику с начала года: индекс Мосбиржи поднялся на 8,77% до 2450,67 пункта, а его долларовый аналог РТС прибавил 5,34%, достигнув 996,76 пункта. Российский бенчмарк вырос гораздо сильнее мировых: S&P 500 прибавил 3,5%, технологический индекс Nasdaq Composite – 6,7%, промышленный Dow Jones – 1,9%, немецкий DAX – 1,7%, а британский FTSE 100 потерял 3,1%.

В результате мартовского ослабления рубля доллар укрепился на 3,5% (2,62 руб.) и закрепился на уровне 77,59 руб., евро подорожал на 5,99% (4,76 руб.) до 84,21 руб., юань – на 4,64% (50 коп.) до 11,28 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных