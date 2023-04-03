В апреле рост российского рынка акций продолжится

В апреле рост российского рынка акций продолжитсяИндекс Мосбиржи способен обновить годовые максимумы благодаря дивидендам
Российский фондовый рынок показал в марте самую сильную динамику с начала года: индекс Мосбиржи поднялся на 8,77% до 2450,67 пункта, а его долларовый аналог РТС прибавил 5,34%, достигнув 996,76 пункта. Российский бенчмарк вырос гораздо сильнее мировых: S&P 500 прибавил 3,5%, технологический индекс Nasdaq Composite – 6,7%, промышленный Dow Jones – 1,9%, немецкий DAX – 1,7%, а британский FTSE 100 потерял 3,1%.
В результате мартовского ослабления рубля доллар укрепился на 3,5% (2,62 руб.) и закрепился на уровне 77,59 руб., евро подорожал на 5,99% (4,76 руб.) до 84,21 руб., юань – на 4,64% (50 коп.) до 11,28 руб.
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