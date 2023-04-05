Микрофинансовые организации заинтересовались выпуском ЦФА

Цифровыми облигациями считаются ЦФА на право денежного требования, которые структурируются как классические облигации – предполагают фиксированный номинал актива и доход (купонный либо через дисконт к стоимости). Главное отличие заключается в технологии блокчейн, которая используется для выпуска цифровой облигации. Если МФО структурирует ЦФА как простую облигацию – фиксированный номинал плюс проценты, – то такие активы будут доступны к покупке неквалифицированными инвесторами в пределах 600 000 руб. в год в рамках каждого оператора информационной системы, считает директор по развитию бизнеса компании «Мастерчейн» Сергей Рябов.