Микрофинансовые организации заинтересовались выпуском ЦФА

Микрофинансовые организации заинтересовались выпуском ЦФАЭто позволит привлечь более широкий круг инвесторов, но не в ближайший год
Микрофинансовые организации (МФО) хотят привлечь инвесторов для финансирования своей деятельности с помощью цифровых финансовых активов (ЦФА), рассказала «Ведомостям» финансовый директор МФК «Лайм-займ» Евгения Кукуева. Исполнительный директор МФО Carmoney Татьяна Бородкина подтвердила, что такая идея обсуждается в отрасли. В частности, по ее словам, Carmoney совместно с блокчейн-платформой «Мастерчейн» рассматривают возможность выпуска цифровых облигаций. Точную дату и параметры первого выпуска она не назвала.
Цифровыми облигациями считаются ЦФА на право денежного требования, которые структурируются как классические облигации – предполагают фиксированный номинал актива и доход (купонный либо через дисконт к стоимости). Главное отличие заключается в технологии блокчейн, которая используется для выпуска цифровой облигации. Если МФО структурирует ЦФА как простую облигацию – фиксированный номинал плюс проценты, – то такие активы будут доступны к покупке неквалифицированными инвесторами в пределах 600 000 руб. в год в рамках каждого оператора информационной системы, считает директор по развитию бизнеса компании «Мастерчейн» Сергей Рябов.