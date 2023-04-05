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Микрофинансовые организации заинтересовались выпуском ЦФА

Это позволит привлечь более широкий круг инвесторов, но не в ближайший год
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

Микрофинансовые организации (МФО) хотят привлечь инвесторов для финансирования своей деятельности с помощью цифровых финансовых активов (ЦФА), рассказала «Ведомостям» финансовый директор МФК «Лайм-займ» Евгения Кукуева. Исполнительный директор МФО Carmoney Татьяна Бородкина подтвердила, что такая идея обсуждается в отрасли. В частности, по ее словам, Carmoney совместно с блокчейн-платформой «Мастерчейн» рассматривают возможность выпуска цифровых облигаций. Точную дату и параметры первого выпуска она не назвала.

Цифровыми облигациями считаются ЦФА на право денежного требования, которые структурируются как классические облигации – предполагают фиксированный номинал актива и доход (купонный либо через дисконт к стоимости). Главное отличие заключается в технологии блокчейн, которая используется для выпуска цифровой облигации. Если МФО структурирует ЦФА как простую облигацию – фиксированный номинал плюс проценты, – то такие активы будут доступны к покупке неквалифицированными инвесторами в пределах 600 000 руб. в год в рамках каждого оператора информационной системы, считает директор по развитию бизнеса компании «Мастерчейн» Сергей Рябов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных