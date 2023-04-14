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Как регулирование искусственного интеллекта повлияет на IT-гигантов

Рынок разработчиков чат-ботов может сузиться до нескольких крупнейших игроков
Инга Сангалова Анастасия Курашева
Illustration by Fan Jianlei / JIEMIAN NEWS / VCG via Getty Images

Западные и китайские власти, а также руководители IT-гигантов не на шутку озаботились бурным ростом популярности искусственного интеллекта (ИИ) генеративного типа после того, как чат-бот ChatGPT набрал 100 млн пользователей за месяц – быстрее, чем любое другое приложение. Российский Центробанк, в свою очередь, заявил, что намерен создать центр компетенций в сфере ИИ – там согласны с тем, что эта технология несет как преимущества, так и угрозы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных