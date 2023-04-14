Как регулирование искусственного интеллекта повлияет на IT-гигантов

Западные и китайские власти, а также руководители IT-гигантов не на шутку озаботились бурным ростом популярности искусственного интеллекта (ИИ) генеративного типа после того, как чат-бот ChatGPT набрал 100 млн пользователей за месяц – быстрее, чем любое другое приложение. Российский Центробанк, в свою очередь, заявил, что намерен создать центр компетенций в сфере ИИ – там согласны с тем, что эта технология несет как преимущества, так и угрозы.