Курс биткойна вырос до максимумов июня прошлого года

Курс биткойна вырос до максимумов июня прошлого годаНо быть уверенными в приближении криптовесны еще рано, говорят эксперты
Цена биткойна с 13 апреля не падает ниже $30 000, а 14 апреля она впервые с июня 2022 г. приблизилась к $31 000, к вечеру опустившись до $30 257, согласно данным CoinMarketCap.
Капитализация всего рынка криптовалют сейчас составляет $1,26 трлн и практически наполовину состоит из биткойна (46,5%). За прошлый год стоимость крупнейшей монеты упала практически в 3 раза (65%), весь рынок упал почти на столько же, потеряв 64,2%. Но за последние три с половиной месяца тренд сменился – стоимость биткойна прибавила уже 85,6%. Вторая по капитализации криптовалюта – эфириум (Ethereum) – с начала года прибавила больше 70%.
Биткойн влияет на рынок своим ореолом «первой и главной криптовалюты» – инвесторы верят, что он задает тренд, объясняет директор по инвестициям инвесткомпании Blockreign Capital Рустам Боташев. Но темпы за 2023 г. разнятся – с 1 января рынок вырос только на 61%. Биткойн обладает статусом «первой привлекательности», объясняет Боташев: сначала инвесторы вкладываются в него, а затем с некоторым лагом в остальной рынок.