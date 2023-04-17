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Курс биткойна вырос до максимумов июня прошлого года

Но быть уверенными в приближении криптовесны еще рано, говорят эксперты
Михаил Кузнецов
Freepik

Цена биткойна с 13 апреля не падает ниже $30 000, а 14 апреля она впервые с июня 2022 г. приблизилась к $31 000, к вечеру опустившись до $30 257, согласно данным CoinMarketCap.

Капитализация всего рынка криптовалют сейчас составляет $1,26 трлн и практически наполовину состоит из биткойна (46,5%). За прошлый год стоимость крупнейшей монеты упала практически в 3 раза (65%), весь рынок упал почти на столько же, потеряв 64,2%. Но за последние три с половиной месяца тренд сменился – стоимость биткойна прибавила уже 85,6%. Вторая по капитализации криптовалюта – эфириум (Ethereum) – с начала года прибавила больше 70%.

Биткойн влияет на рынок своим ореолом «первой и главной криптовалюты» – инвесторы верят, что он задает тренд, объясняет директор по инвестициям инвесткомпании Blockreign Capital Рустам Боташев. Но темпы за 2023 г. разнятся – с 1 января рынок вырос только на 61%. Биткойн обладает статусом «первой привлекательности», объясняет Боташев: сначала инвесторы вкладываются в него, а затем с некоторым лагом в остальной рынок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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