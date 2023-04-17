Курс биткойна вырос до максимумов июня прошлого года

Капитализация всего рынка криптовалют сейчас составляет $1,26 трлн и практически наполовину состоит из биткойна (46,5%). За прошлый год стоимость крупнейшей монеты упала практически в 3 раза (65%), весь рынок упал почти на столько же, потеряв 64,2%. Но за последние три с половиной месяца тренд сменился – стоимость биткойна прибавила уже 85,6%. Вторая по капитализации криптовалюта – эфириум (Ethereum) – с начала года прибавила больше 70%.