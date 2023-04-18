Акции крупнейших российских компаний не смогли восстановиться после февраля 2022 года

Общее количество акций и депозитарных расписок на Мосбирже с тех пор сократилось на 9% до 250, следует из данных площадки. Суммарная капитализация всех бумаг к 17 апреля упала на 24% до 48,39 трлн руб. За этот период подорожали 158 бумаг, 26 снизились в цене менее чем на 10%, 64 – просели более чем на 10%, подсчитали «Ведомости». Еще две бумаги появились после 24 февраля 2022 г. – Whoosh и Косогорский металлургический завод.