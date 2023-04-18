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Акции крупнейших российских компаний не смогли восстановиться после февраля 2022 года

Инвесторов привлекают бумаги из компаний третьего эшелона
Инга Сангалова Александр Соколов
Евгений Разумный / Ведомости

За последний год характер торгов на российском рынке акций резко изменился, следует из проанализированных «Ведомостями» данных Мосбиржи: почти все голубые фишки так и не сумели восстановиться после падения в феврале 2022 г., тогда как в бумагах третьего эшелона активность резко возросла. Сам индекс Мосбиржи с 18 февраля 2022 г. (последняя сессия перед тем, как рынок начало трясти) по 17 апреля 2023 г. снизился на 23,5%. Долларовый РТС снизился на 18,1%.

Общее количество акций и депозитарных расписок на Мосбирже с тех пор сократилось на 9% до 250, следует из данных площадки. Суммарная капитализация всех бумаг к 17 апреля упала на 24% до 48,39 трлн руб. За этот период подорожали 158 бумаг, 26 снизились в цене менее чем на 10%, 64 – просели более чем на 10%, подсчитали «Ведомости». Еще две бумаги появились после 24 февраля 2022 г. – Whoosh и Косогорский металлургический завод.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных