Акции крупнейших российских компаний не смогли восстановиться после февраля 2022 года

Акции крупнейших российских компаний не смогли восстановиться после февраля 2022 годаИнвесторов привлекают бумаги из компаний третьего эшелона
За последний год характер торгов на российском рынке акций резко изменился, следует из проанализированных «Ведомостями» данных Мосбиржи: почти все голубые фишки так и не сумели восстановиться после падения в феврале 2022 г., тогда как в бумагах третьего эшелона активность резко возросла. Сам индекс Мосбиржи с 18 февраля 2022 г. (последняя сессия перед тем, как рынок начало трясти) по 17 апреля 2023 г. снизился на 23,5%. Долларовый РТС снизился на 18,1%.
Общее количество акций и депозитарных расписок на Мосбирже с тех пор сократилось на 9% до 250, следует из данных площадки. Суммарная капитализация всех бумаг к 17 апреля упала на 24% до 48,39 трлн руб. За этот период подорожали 158 бумаг, 26 снизились в цене менее чем на 10%, 64 – просели более чем на 10%, подсчитали «Ведомости». Еще две бумаги появились после 24 февраля 2022 г. – Whoosh и Косогорский металлургический завод.