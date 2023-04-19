Акции Сбербанка подорожали до уровней февраля прошлого года

Акции Сбербанка подорожали до уровней февраля прошлого годаОни растут в преддверии собрания акционеров и решения о выплате дивидендов
Стоимость обыкновенных акций Сбербанка во вторник, 18 апреля, впервые превысила уровень 21 февраля 2022 г. (208 руб.), следует из данных Мосбиржи. На закрытии основной торговой сессии бумаги стоили 231,9 руб. Но докризисного показателя стоимость бумаг еще не достигла – по итогам торгов 18 февраля обыкновенная акция стоила 249 руб., а за сутки до этого – 261 руб. На минимуме бумаги были вместе со всем рынком 24 февраля, торгуясь по 89,59 руб. Привилегированные акции Сбербанка были на минимуме 10 октября 2022 г. – тогда они стоили 94,5 руб.
Очередное годовое общее собрание акционеров Сбербанка назначено на 21 апреля. 17 марта наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам выплатить рекордные в истории банка дивиденды в размере 565 млрд руб., или 25 руб. на одну акцию. С тех пор бумаги подорожали в цене на 32,5%.