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Акции Сбербанка подорожали до уровней февраля прошлого года

Они растут в преддверии собрания акционеров и решения о выплате дивидендов
Виктор Марчук
Андрей Гордеев / Ведомости

Стоимость обыкновенных акций Сбербанка во вторник, 18 апреля, впервые превысила уровень 21 февраля 2022 г. (208 руб.), следует из данных Мосбиржи. На закрытии основной торговой сессии бумаги стоили 231,9 руб. Но докризисного показателя стоимость бумаг еще не достигла – по итогам торгов 18 февраля обыкновенная акция стоила 249 руб., а за сутки до этого – 261 руб. На минимуме бумаги были вместе со всем рынком 24 февраля, торгуясь по 89,59 руб. Привилегированные акции Сбербанка были на минимуме 10 октября 2022 г. – тогда они стоили 94,5 руб.

Очередное годовое общее собрание акционеров Сбербанка назначено на 21 апреля. 17 марта наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам выплатить рекордные в истории банка дивиденды в размере 565 млрд руб., или 25 руб. на одну акцию. С тех пор бумаги подорожали в цене на 32,5%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных