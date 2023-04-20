Мировой рынок облигаций AT1 оживает после ситуации с их списанием у Credit Suisse

Мировой рынок облигаций AT1 оживает после ситуации с их списанием у Credit SuisseЯпонский Sumitomo Mitsui выпустил конвертируемые облигации на $1 млрд
Один из 30 глобальных системно значимых банков – японский Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) – выпустил облигации типа AT1 на 140 млрд иен, или $1 млрд. Ни один из кредиторов такого ранга не выходил на рынок после мартовской истории с Credit Suisse, пишет Bloomberg: слияние швейцарского банка со своим конкурентом UBS привело к списанию AT1 на сумму 16 млрд швейцарских франков (более $17 млрд).
Облигации AT1 (Additional-Tier 1) появились после финансового кризиса 2008 г. для экстренной поддержки банков. Также известные как условные конвертируемые облигации, или CoCo (contingent convertible), они считаются самыми рискованными долговыми обязательствами банков. Такие бумаги популярны у институциональных инвесторов – зачастую по ним более высокая доходность, чем у других банковских долгов и корпоративных облигаций с аналогичным рейтингом. Но «конвертируемая» природа AT1 означает возможность полного списания их в собственный капитал, если банк попадает в бедственное положение. По данным Financial Times, размер рынка AT1 сейчас составляет около $260 млрд.