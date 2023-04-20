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Мировой рынок облигаций AT1 оживает после ситуации с их списанием у Credit Suisse

Японский Sumitomo Mitsui выпустил конвертируемые облигации на $1 млрд
Инга Сангалова
Thomas Peter / Reuters

Один из 30 глобальных системно значимых банков – японский Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) – выпустил облигации типа AT1 на 140 млрд иен, или $1 млрд. Ни один из кредиторов такого ранга не выходил на рынок после мартовской истории с Credit Suisse, пишет Bloomberg: слияние швейцарского банка со своим конкурентом UBS привело к списанию AT1 на сумму 16 млрд швейцарских франков (более $17 млрд).

Облигации AT1 (Additional-Tier 1) появились после финансового кризиса 2008 г. для экстренной поддержки банков. Также известные как условные конвертируемые облигации, или CoCo (contingent convertible), они считаются самыми рискованными долговыми обязательствами банков. Такие бумаги популярны у институциональных инвесторов – зачастую по ним более высокая доходность, чем у других банковских долгов и корпоративных облигаций с аналогичным рейтингом. Но «конвертируемая» природа AT1 означает возможность полного списания их в собственный капитал, если банк попадает в бедственное положение. По данным Financial Times, размер рынка AT1 сейчас составляет около $260 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных